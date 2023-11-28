Символ нещастя: обурені містяни змусили владу позбавитись ганебної ялинки (фото)

Критики назвали новорічне дерево, що навіть не простояло до грудня, жахливим та сумним.

Обурені жителі швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята. Про це повідомляє видання Daily Express.

Критики назвали ялинку, яка навіть не простояла до грудня, жахливою та сумною.

"Я вагаюся, як мені описати те, що я бачу: деформація чи рахіт?", "Це якась катастрофа", "Ганьба, розберіть негайно", "У нас закінчилися дерева?", "Жах якийсь", "Символ нещастя", – описують свої враження у коментарях стурбовані швейцарці.

Згідно з повідомленнями, чиновники були змушені відреагувати на шквал негативних оцінок й ухвалили рішення розібрати та закомпостували ялинку.

Керівник сектору роздрібної торгівлі та туризму Ненсі Кенел Россел трохи прояснила ситуацію.

"Після шторму 24 липня ми вирішили не вирубувати жодної ялинки у постраждалих лісах Ла-Шо-де-Фон. Натомість муніципалітет Ла-Сань від щирого серця пожертвував нам до свята чотири дерева зі свого лісу", – заявила вона.

Цю ялинку встановили біля вокзалу в Ла-Шо-де-Фон Фото: facebook//MySwitzerland

За словами чиновниці, дерева зазнали великої шкоди через стихію у липні цьогоріч. Наслідки будуть відчутними ще кілька років, тож наразі варто оберігати природу.

"Кожне дерево дорогоцінне, тому для міста уже кілька років в пріоритеті пошук шляхів для їхнього збереження", – додала Ненсі Кенел Россел.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку Олівію Калвер, яка поділилася в TikTok лайфхаком, як уберегти різдвяну ялинку від кішок, оскільки ці домашні улюбленці іноді підіймаються по них і можуть перекинути святкове дерево.

Крім того, вчені намагалися з'ясувати, чому ялинки мають форму піраміди. Науковці запевняють, що цьому є дуже логічне пояснення.