Курка здивувала фермера яйцями дуже незвичної форми (фото)

Користувачі соцмереж спочатку не могли повірити, що це не обман, але ветеринар спробував усе пояснити.

Бразильський фермер Хуліо Сесар Карвальо похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Це сталося два місяці тому, але відповідні фотографії були поширені лише зараз. Знімки розмістив у мережі його друг, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор, пише Daily Express.

"Я був дуже здивованим, бо таке на моїй пам’яті сталося вперше. Того дня незвичне яйце було одне, але згодом курка почала нести нові – дуже округлі та з "кінчиком" на вершині", – згадує Хуліо.

Чоловік запевняє, що у яйцях нетипової форми є лише білок, а жовтка – немає. Одначе, на його тверде переконання, це жодним чином не впливає на смак.

Еколог Ільдеано Сілва згадує, що унікальні яйця викликали чималий резонанс у їхньому містечку – Морро-ду-Ферро.

"У соцмережах люди віри не йняли. Підозрювали, що Хуліо надув повітряні кульки й поклав їх між справжніми яйцями", – розповідає шокований бразилець.

Світло на цю історію пролив ветеринар і знавець птахів Деніо Гарсіа. Чоловік каже, що яйця подібної форми насправді вважається рідкістю. Він висунув гіпотезу, що це відбувається через патологію у курки: під впливом стресу чи харчових розладів. Що стосується відсутності жовтка, то експерт пояснює це перебоями з овуляцією. Утім, чоловік каже, що йому конче необхідно провести "глибший аналіз", перш ніж робити висновки.

Сам Хуліо Сесар щасливий з того, що має у своїй власності таку особливу курку. Тепер він щоразу заходить у курник з надією знайти більше незвичайних яєць.

Курка бразильського фермера несе дивні яйця Фото: Júlio César/Divulgação Курка бразильського фермера несе дивні яйця Фото: Júlio César/Divulgação

Нагадаємо, раніше Фокус дав відповідь, у чому різниця між білими та коричневими яйцями. Питання "які яйця кращі та корисніші — білі або коричневі" не менш вічне, ніж дилема, що з'явилося раніше — курка чи яйце.