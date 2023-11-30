Здивувала всіх. Професійна прибиральниця показала найбрудніше місце у будинку (відео)
Жінка переконує, що унітаз відмити набагато простіше та швидше, аніж цю маленьку деталь на кухні.
Професійна прибиральниця з 15-річним стажем Кейт Крукамп з Голд-Косту (Австралія) вважає, що найбрудніше місце у будинку – це фільтр посудомийки. За її словами, набагато простіше і швидше відмити брудний унітаз. Чому саме так, вона пояснила на одному з останніх відео на своїй сторінці в TikTok.
Неприємне відкриття Кейт зробила, коли одного разу прибирала у клієнта.
"Зазвичай ви просто відчуваєте неприємний запах, коли відкриваєте посудомийну машину. Але ви навіть не уявляєте, що буде, коли ви витягнете фільтр і перевернете його", – розповідає жінка.
Прибиральниця показала на відео слиз та цвіль, що нагадують порослі гриби або тухлі устриці, і додала, що це найгірший випадок, з яким вона стикалася у своїй професійній кар’єрі.
Аби впоратися з цією запущеною проблемою, Кейт використовували дві пари рукавичок, набір щіток для чищення, губки та хімічні знежирювачі. Коли вона закінчила свою роботу, фільтр виглядав як нова копійка.
Блогерка стверджує, що більшість людей не в курсі, що цей фільтр взагалі існує, але недбалий підхід до його чищення часто спричиняє серйозні технічні збої.
"Я публікую подібні відео у TikTok для того, щоб стимулювати людей до прибирання та охайності у своєму домі. Хоча багатьом моїм підписникам просто цікаво подивитися, як живуть інші люди", – сміється вона.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про уродженку фінського міста Тампере, яка безоплатно прибирає найбрудніші будинки у світі з пліснявою і щурами. Тільки за останній рік вона побувала у Великій Британії, Швейцарії, Швеції та США. Жінка знімає прибирання і викладає в соціальних мережах та відеохостингах, тільки на YouTube у неї кілька мільйонів підписників.
Крім того, ми розповідали про 53-річного британця, який не прибирав у своєму домі протягом останніх десяти років. Чоловік був змушений звернутися до фахівців, щоб назавжди змінити своє життя.