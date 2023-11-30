Підняли Берегову охорону: на пляжах США почали знаходити загадкові смоляні кульки (відео)

Експерти не можуть визначити походження маленьких "таємничих" горошин. Влада продовжує розслідування.

У США на пляжах узбережжя штату Нью-Джерсі було виявлено загадкові кульки смоли розміром від 1 до 2 дюймів і менше (від 2 до 5 см). Про це пише FOX News.

Берегова охорона США (USCG), Департамент охорони довкілля Нью-Джерсі та влада округу Монмут заявили, що останніми днями на пляжах Джерсі-Шор було виявлено смоляні кульки різних розмірів і форм. Влада штату проводить розслідування.

У пресрелізі USCG ідеться, що у вівторок вранці, 28 листопада, офіційним особам вперше повідомили про загадкові кульки смоли розміром від 1-2 дюймів і менше на ділянці протяжністю приблизно 6 миль (трохи більше ніж 9,5 км) у районі парку Seven Presidents Oceanfront Park.

Департамент охорони навколишнього середовища штату, Берегова охорона США і влада округу Монмут направили персонал для виявлення джерела забруднення. Слідчі провели обліт, але не змогли виявити ознаки нафти на поверхні води.

Слідчі провели обліт, але не змогли виявити ознаки нафти на поверхні води Фото: U.S. Coast Guard

Видання зазначає, що за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, смоляні кулі утворюються, коли сира нафта на поверхні океану формується у тверду субстанцію під впливом вітру і хвиль. Іноді такі кульки утворюються внаслідок розливу нафти, але також можуть бути наслідком природного просочування нафти з дна океану.

За словами представників USCG, екіпажі продовжують шукати джерело, через яке і з'явилися смоляні кульки. Також вони взялися за очищення популярних пляжів на узбережжі Джерсі.

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