Налякані пасажири зняли на відео, як у салоні літака пішов "проливний дощ"

Дивне явище змусило людей засумніватися у технічному стані повітряного судна.

На борту лайнера авіакомпанії Air India очевидці зняли на відео, як з верхніх відсіків літака почала просочуватися вода й капати на голови наляканих пасажирів. Цілком логічно, що це викликало певні занепокоєння щодо технічного стану повітряного судна. У відповідь на поширений в соціальних мережах відеозапис з "проливним дощем" на борту авіакомпанія Air India опублікувала офіційну заяву, в якій пояснила подробиці цього прикрого випадку.

Повідомляється, що інцидент стався у рейсі AI169 з Гатвіка до Амрітсара у п’ятницю, 24 листопада. За попередньою інформацією, причиною появи потоків води у літаку стало рідкісне регулювання конденсації всередині салону.

"Пасажири, які сиділи в промоклих рядах, були негайно пересаджені на інші вільні місця, а екіпаж доклав усіх зусиль, щоб забезпечити їхній комфорт. Air India прагне до безпеки та комфорту наших гостей на борту, і ми шкодуємо про те, що трапилося", – йдеться у заяві.

Дощ на борту літака

До речі, це уже не перший скандальний випадок в історії Air India. У 2018 році на одному з літаків авіакомпанії були розгерметизовано двері, тож авіалайнер здійснив аварійну посадку, а у 2021 році пасажири побачили на борту щура і були занепокоєнні дотриманням гігієнічних стандартів та загальної якості обслуговування в авіакомпанії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про пілота, котрий посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.