Недруг у квартирі зверху: чоловік показав фото вхідних дверей, яке спантеличило людей

На знімку крупним планом показано дверний замок із зіпсованою замковою щілиною. Люди в соцмережах намагалися розібратися, що спричинило такий акт вандалізму.

Один чоловік опублікував фотографію замка на вхідних дверях. Те, що люди побачили на знімку, спантеличило їх. Користувач під ніком MrRabinowitz показав фото на популярному форумі Reddit.

На знімку крупним планом показано дверний замок із зіпсованою замковою щілиною.

"Прокинувся і виявив, що хтось залив суперклеєм єдину замкову щілину", — підписав він публікацію.

У коментарях стривожені користувачі з'ясували в хлопця, чи не стикався він із незручностями з боку сусідів. Він підтвердив здогадку і розповів про конфлікт із мешканцями зверху, які висипали собачий лоток йому на його балкон. Читачі припустили, що вони могли заклеїти й замкову щілину, розпалюючи далі конфлікт.

Замкову щілину залили суперклеєм Фото: Reddit

Інші користувачі форуму вважають, що це може бути спроба пограбування. Вони пояснили, що клей у замковій щілині заважає власнику квартири нормально замкнути її ключем, полегшуючи злом замка.

"Використовуйте ацетон для видалення суперклею. І зв'яжіться з власником вашої квартири", — порадив користувач із нікнеймом UVLightOnTheInside.

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