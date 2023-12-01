Вступив у діалог. Пес здивував хазяйку своїм "італійським акцентом" (відео)

Хаскі по кличці Аарон почав "відповідати" на експресивні репліки своєї власниці й став справжньою зіркою соцмереж.

Жителька Італії, яку звуть Антонія, похизувалась, що її домашній улюбленець породи хаскі якимось дивом навчився гавкати з італійським акцентом. Унікальний талант пса жінка продемонструвала у відео на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok.

На опублікованих кадрах можна побачити, як хаскі Аарон вступає діалог зі своєю експресивною хазяйкою, видаючи звуки, що дуже нагадують певні слова з італійської. Собака намагається повторювати манеру спілкування власниці, нервується, коли у нього це не виходить, і метушливо ходить туди-сюди.

На момент публікації відео з собакою зібрало 7 мільйонів переглядів, величезну кількість репостів та коментарів.

"Я ніколи не чув, щоб хаскі говорив італійською!", "Невже це можливо?", "Mama Mia! Який милий маленький песик!", "Боже, це доводить, що тварини можуть видавати звуки різними мовами", "Тепер я на 100% переконаний, що і в собак є акцент, а не тільки в мене", "Та він говорить італійською краще, ніж я", – пишуть підписники Антонії.

До слова, за даними Американського кінологічного клубу, хаскі й справді можуть навчитися імітувати звуки, почуті від своїх господарів. Ця порода собак дуже чутлива до частот та тонів людської мови, тож може наслідувати їх з часом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про лабрадора по кличці Дейзі, яка допомогла 59-річній британці Клер Гест із Мілтон-Кінза виявити смертельну хворобу і вчасно почати лікування. У місці, куди собака водив носом, жінка намацала ґулю.

Крім того, ми розповідали, чому собаки зазвичай не розуміють, на що вказує їм людина. Нове дослідження, опубліковане в журналі Ethology, показує, що "розумні" собаки є більш стійкими у вивченні того, де знаходиться той чи інший об'єкт.