"Допоміг" рецепт: жінка відчула себе набагато краще, ставши мільйонеркою (фото)

Марі Едвардс купила лотерейний білет і виграла головний приз. Жінка не стала уточнювати, як витратить отримані гроші.

У США мешканка Вірджинії, якій довелося зайти в місцеву аптеку за рецептом, відчула себе набагато краще, коли виграла в лотерею джекпот у 1 мільйон доларів. Про це пише UPI.

Марі Едвардс розповіла представникам лотереї Вірджинії, що вона зайшла в магазин CVS на вулиці McWhirt Loop в окрузі Стаффорд за рецептом ліків і вирішила купити скретч-білет $1 Million Spectacular.

За словами американки, вона була приголомшена тим, що їй вдалося виграти головний приз у розмірі 1 мільйона доларів.

"Це фантастичне і неймовірне відчуття", — сказала вона представникам лотереї.

Едвардс не стала уточнювати, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу Фото: Virginia Lottery

Едвардс не стала уточнювати, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

"Це те, на що завжди сподіваєшся, але не думаєш, що це станеться", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.