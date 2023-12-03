Мороз зміцніє: в Україну суне антициклон "Дуня"

Бентежне "зима близько" перетворилося на доконаний факт.

В Україну знову йде антициклон. Наступного тижня в країну прийде незначне зниження температури. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Тиждень розпочнеться антициклоном. Це означає прояснення, особливо нічні, які сприятимуть вихолодженню повітря. Тому найближчої ночі мороз зміцніє: -5-10 градусів, на півночі та заході місцями до -12-14 градусів. Протягом дня 4-го грудня в Україні очікується від 4 морозу до 1 тепла, на півдні +2+6 градусів. Опади — малоймовірні, бо ж — антициклон Dunja", — повідомила вона.

Також Наталка Діденко зазначила, що у Києві понеділок, 4 грудня, очікується сухим і морозним. Вночі -5-8 градусів, вдень -1-3 градуси.

"Слизько — обережно. Все ж добре, що прийшов грудень. Бо бентежне "зима близько" перетворилося на доконаний факт. А, отже, ми перетворилися із мрійників та вигадників у реалістів", — зазначила вона.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ пояснив, як погода впливає на фронт. зимових погодних умовах українським військовим складніше вести контрнаступ і деокупувати території України. Заметіль ускладнює рух бронетехніки та роботу БпЛА.

Раніше повідомлялося, що вітер, похолодання і сніг, безумовно, впливають як на противника, так і на ЗСУ.