Міг вибухнути будь-якої миті: сапери оглянули снаряд, з яким гралися діти (фото)

Джеффрі та Сіан Едвардс зберігали реліквію XIX століття біля свого вікна. Подружня пара була готова "піти разом із будинком" після того, як сапери повідомили їм, що її потрібно підірвати.

У Великій Британії снаряд, що не розірвався, міг вибухнути будь-якої миті після того, як десятиліттями слугував прикрасою саду для однієї сімейної пари. Про це пише Sky News.

77-річний Джеффрі Едвардс розповів, що снаряд дістався йому разом із будинком від попередніх власників. Відтоді з ним гралися діти, його фарбували та простукували садовим совочком по ньому.

Подружня пара, яка десятиліттями зберігала бомбу, що не розірвалася, як прикрасу для саду, була готова "піти разом із будинком і всім, що в ньому було" після того, як сапери повідомили їм, що її потрібно підірвати.

Джеффрі та Сіан Едвардс зберігали реліквію ХІХ століття біля свого будинку в Мілфорд-Гейвені після переїзду в 1982 році. Цього тижня житло чоловіка відвідали співробітники поліції, які повідомили йому, що снаряд має бути досліджений Міністерством оборони. Пізніше ввечері йому зателефонували й сказали, що сапери прибудуть наступного дня. Жителі вулиці мали бути евакуйовані.

"Тієї ночі ми не зімкнули очей. Ми прожили в цьому будинку 41 рік, знали його всі його кути і я сказав саперам, що ми з дружиною не покинемо його. Ми залишимося тут. Ми підемо з нашим будинком", — сказав пенсіонер.

Містер Едвардс довгий час вважав, що у бомби немає заряду, і думав, що це фіктивний снаряд, який використовували під час навчань військово-морського флоту перед Першою світовою війною. Він сказав саперам, що "якщо він вибухне", то пара позбудеться будинку і майна.

"Ми підемо разом із будинком і всім, що з ним пов'язано", — сказав він.

На щастя, загін саперів виявив, що заряд був "легким" і він навряд чи вибухне Фото: Sky News

На щастя, загін саперів виявив, що заряд був "легким" і він навряд чи вибухне. Його можна буде перемістити, не евакуюючи людей. Бомбу підірвали в покинутому кар'єрі неподалік. Містер Едвардс був радий почути, що вона розкололася на дві частини. Під час більш детального огляду з'ясувалося, що снаряд датується 1880-1890 роками та належить британському військовому кораблю. Британець сподівається, що він потрапить до музею, але зазначає, що йому сумно втрачати свого "друга" з саду.

Подружжя пофарбувало його в той самий колір, що й віконні карнизи, і місис Едвардс постукувала по ньому совочком, коли займалася садівництвом.

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