Кулінарні лайфхаки: як довго зберегти лимон свіжим

Запліснявілий лимон їсти не можна, але можна зберегти його свіжим на довгий час за допомогою одного простого способу.

Лимон цінується за свої корисні властивості для здоров'я людини. Вода з лимоном у літню спеку допомагає краще втамувати спрагу, а в зимові холоди чай з лимоном дає змогу швидше зігрітися. Про те як зберігати цей цінний фрукт розповіло видання ElegantWoman.

На жаль, після того, як лимон надрізаний, він псується дуже швидко. І якщо у вас не велике сімейне чаювання або не вся сім'я любить лимони, є ризик викинути зіпсований запліснявілий фрукт, не встигнувши його з'їсти повністю.

У звичайних умовах надрізаний лимон зберігається в холодильнику не більше тижня. А якщо ви раптом забули його на столі, а в кухні доволі тепло, цвіль може з'явитися вже за добу.

Якщо лимон запліснявів, їсти його вже не можна. Такий фрукт потрібно тільки викинути. Але існує один спосіб, який може продовжити термін життя лимона і він довго буде свіжим.

Як продовжити термін придатності лимона

Щоб зберегти лимон свіжим, ніби ви його щойно розрізали, зробіть таке:

наріжте лимон невеликими шматочками;

розкладіть шматочки в комірки формочки для льоду;

залийте форму водою;

приберіть форму з лимоном у морозилку.

У такому вигляді лимон може зберігатися дуже-дуже довго. Тепер, коли вам захочеться випити чай або воду з лимоном, дістаньте один-два кубики і киньте в склянку.

Як зберігати лимони Фото: Pixabay

Нагадаємо простий рецепт смачних ласощів — м'яке й ароматне лимонне печиво. Ці печива збільшуються в духовці та буквально тануть у роті.

Раніше Фокус писав, які найкращі лимонні тістечка. Цей смачнючий десерт ще називають блонді, на противагу шоколадним брауні.