Сленг з соцмережі: Оксфордський словник обрав слово 2023 року (відео)
Актор Том Холланд під час інтерв'ю тричі використав слово, яке привернуло увагу жителів планети. Після цього цей короткий фрагмент у соцмережах прослухали 3 млрд разів.
Фахівці "Оксфордського словника англійської мови" заявили, що слово rizz стало найпопулярнішим у 2023 році. Вказали, що саме його посилено шукали жителі планети у червні, коли почули його у інтерв'ю британського актора Тома Холланда. Про процес обрання слова року розповідається у статті на порталі словника.
Слово rizz, вказують у статті, означає здатність приваблювати, чарівність, харизматичність. Том Холланд вжив його під час червневого інтерв'ю і після цього воно набуло "шаленої популярності" у Tiktok: нарахували 3 млрд переглядів відповідної фрази.
Актор сказав, що у нього зовсім немає харизми: "I have no rizz whatsoever, I have limited rizz", — сказав він. Слово тричі пролунало у короткому фрагменті.
Вказується, що сленгове слово rizz почало набути популярність у перші місяці 2023 року. Після цього у червні 2023 відбувся різкий сплеск, який фахівці відобразили на інфографіці. Зокрема, на одному зображення показали, що це слово зацікавило користувачів Інтернет ще у 2022 році, а у наступному його шукали у 10 разів частіше. На іншому зображенні — певні згадування у перші місяці року, а потім різкий пік на початку літа.
Конкурентами слова rizz були три інші слова, ідеться на порталі Оксфордського словника:
- prompt — використовується при "спілкуванні" з програмами штучного інтелекту;
- swiftie — використовується, щоб назвати шанувальника співачки Тейлор Свіфт;
- situationship — використовується, щоб назвати певний вид романтичних стосунків, які є більш "ситуативними", ніж офіційними.
Зазначимо, у 2022 році укладачі Collins English Dictionary обрали слово року permacrisis ("Пермакриза"). Воно складається з двох частин: permanent (постійний) і crisis (криза). Укладачі вказали, що значення слова — "постійна криза". Припустили, що так відобразилась стурбованість людей ситуацією в світі.
Нагадуємо, 1 грудня том Холанд дав нове інтерв'ю, у якому розповів про стан зйомок четвертого фільму франшизи "Людина-павук". Тим часом співачка Тейлор Свіфт поділилась своїми емоціями, які у неї виникли після смерті шанувальниці на її концерті.