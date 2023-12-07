Став батьком: лікар таємно запліднив пацієнтку, яку лікував від безпліддя (фото)

Жінка зробила ДНК-тест й була шокована, коли дізналась, що у її дітей не той самий батько.

Колишній лікар американського репродуктивного центру UW Medicine Крістофер Герндон відмовився від ліцензії після того, як одна з його пацієнток висунула звинувачення, що він без згоди запліднив її власною спермою. Про це пише видання Newsweek.

Згідно зі звинуваченнями Департаменту охорони здоров’я штату Каліфорнія, ця історія відбулась у 2009 році, коли Герндон займався репродуктивною медициною в одній з місцевих лікарень.

"Пацієнтка А" (саме під таким ім’ям потерпіла фігурує в документах) попросила лікаря використати для другої вагітності матеріал донора сперми, послугами якого вона скористалася для народження першої дитини. Але медик вирішив вчинити інакше.

Жінка народила малюка у 2010 році. Пізніше вона зробила ДНК-тест й була шокована, що у її дітей різні батьки.

У червні ошукана пацієнтка медичного центру UW Medicine надала Вашингтонській медичній комісії усі зібрані документи, після чого було ухвалене рішення, що Герндон повинен добровільно відмовитися від своєї ліцензії.

Повідомляється, що чоловік працював доцентом кафедри акушерства та гінекології, а також лікарем у UW Medicine з 2017 року. Медик звільнився у вересні. Він більше не має права продовжити чи відновити свою ліцензію.

Медичний центр UW Medicine, Каліфорнія Фото: The Seattle Times

На момент публікації неясно, чи буде відкрито проти нього кримінальне провадження, адже Каліфорнія є одним із кількох американських штатів, де діє закон про "шахрайство щодо фертильності". Згідно з цим документом, заборонено використовувати репродуктивний матеріал для цілей, не передбачених у формі згоди.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Також повідомлялося, що молода матір народила дитину поки була в комі.