Впали у канал: гондола не витримала туристів, які гнались за найкращим селфі (відео)
Гондольєр благав мандрівників зайняти свої місця, але вони проігнорували його прохання.
Група китайських туристів, намагаючись зробити красиве пам’ятне селфі, не втримала рівновагу й впала з гондоли у венеціанський канал. Курйозний випадок трапився під мостом біля знаменитої на весь світ площі Сан-Марко. Відповідне відео з’явилось у TikTok.
Гондольєр намагався здійснити маневр, щоб пробратися під міст, але йому завадили пасажири. Вони метушилися на човні й обрали найбільш вигідний ракурс для селфі, щоб подобатись собі у кадрі й заразом охопити визначні пам’ятки знаменитого італійського містечка.
Чоловік благав мандрівників посідати на місця, але його не було почуто. У якийсь момент гондола не витримала дисбалансу ваги на борту й перевернулась, а пасажири попадали у крижану воду.
Видання Guardian повідомляє, що гондольєр допоміг китайцям врятуватися й пересадив їх у рятувальний човен. За попередньою інформацією, у результаті прикрого інциденту ніхто не постраждав. Туристів "гостинно і тепло" прихистили у місцевому театрі "Ла Феніче".
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