Почала плакати і кричати: дружина хоче розлучитися з чоловіком через "раптову" стрижку (фото)

Жінка розповіла, що вона в шлюбі вже три роки, і нещодавно їхню сім'ю поповнила маленька донька. За її словами, їй завжди здавалося, що в них чудові стосунки, але випадок у ванній усе змінив.

Одна жінка поділилася історією про те, як чоловік раптово пожартував над нею і змусив задуматися про розлучення. Про це користувачка під ніком ThrowRA-Separate-80 написала на популярному форумі Reddit.

Багато людей у коментарях назвали розіграш жорстоким і закликали жінку швидше розлучитися з чоловіком.

Постраждала дружина поділилася тим, що вони з чоловіком у шлюбі вже три роки, і нещодавно в них з'явилася маленька донька. За її словами, їй завжди здавалося, що в них чудові стосунки.

"Учора вранці ми приводили себе до ладу у ванній. Я чистила зуби, а чоловік стояв поруч і голився. Раптово він узяв і пройшовся по моїй голові електробритвою, поголивши шматок волосся прямо над моїм чолом", — розповіла авторка теми.

Жінка зазначила, що в результаті у неї з'явилася помітна лисина на голові. Після цього вона почала плакати й кричати на чоловіка. Чоловік стверджував, що це був лише розіграш, що нічого серйозного не сталося, що це всього лише волосся, яке скоро відросте.

Ілюстративне фото Фото: freepik

У результаті виникла серйозна сварка, але зрештою чоловік просив вибачення, визнавши свою провину. Проте він наполягав на тому, що це був жарт, навіть смішний, на його думку. Жінка зазначила, що не може пробачити чоловіку його вчинок, оскільки його дії змусили її постійно прикривати голову або змінювати зачіску. Крім того, вона висловила страх повторення подібної ситуації або можливість інших аналогічних розіграшів.

"Не думаю, що коли-небудь пробачу його або ж зможу знову довіряти йому. Я серйозно замислююся про розлучення", — зізналася постраждала дружина.

Користувачі форуму в коментарях назвали розіграш жорстоким і підтримали рішення жінки про розлучення.

"Це не розіграш. Це аб'юз. Той факт, що він серйозно вважає, що це смішно, вкрай насторожує", — написав один із них.

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