"Які красиві": жінка купила на розпродажі старовинну скриньку з прикрасами (фото)

Відвідувачі секонд-хендів або вуличних розпродажів ніколи не знають, які "приховані скарби" можуть знайти в кишенях поношеного піджака або в шухляді старого комода.

Жінка купила на розпродажі дешеву скриньку для прикрас і знайшла незвичайну знахідку, заховану всередині. Після цього її покупка стала ще ціннішою. Своєю знахідкою жінка поділилася на популярному форумі Reddit.

Авторка теми поділилася фотографіями пари сережок, які вона знайшла в скриньці за 50 центів, купленій на розпродажі. Після подальшого вивчення вона дізналася, що ця прикраса зроблена з перлів і 14-каратного золота.

"Я завжди шукаю прикраси, і навіть якби вони були підробкою, пів долара за пару нормальних сережок мене цілком влаштували. Золото так блищало, а на задньому боці було маркування! Мені навіть не повірили, що я знайшла їх у коробці для прикрас, але, на щастя, інша касирка підтвердила, що бачила їх там. Вони були незадоволені тим, як дешево я їх купила... ой, хаха", — написала покупчиня під фото.

Аналогічна пара сережок продається в роздріб за ціною від 26 до 300 доларів.

Видання TCD зазначає, що купівля вживаних товарів може принести користь навколишньому середовищу. Купуючи подібні речі, як-от одяг та інші предмети, на розпродажах люди дають друге життя цілком придатним для використання речам, не дозволяючи їм потрапляти на сміттєзвалища, де вони завдають шкоди екології та сприяють небезпечному перегріву нашої планети.

Аналогічні пари сережок продаються вроздріб за ціною від 26 до 300 доларів Фото: Reddit

Крім цього, видобуток металів і дорогоцінного каміння, необхідних для виготовлення ювелірних виробів, чинить значний вплив на навколишнє середовище і людину. Щоб виготовити одну каблучку з 18-каратного золота, шахтарі витягують 20 тонн породи і ґрунту. Цей матеріал містить ртуть і ціанід, які можуть потрапити в річки, ставки та інші джерела води.

Купівля старих прикрас, як-от золоті сережки, які купила жінка, дає змогу знизити попит на нові вироби й максимально використати ті, що вже існують.

Жінка знайшла сережки в скриньці за 50 центів Фото: Reddit

Користувачі Reddit були вражені цим "прихованим скарбом" і поділилися своїми думками в розділі коментарів.

"Які гарні. Це така гарна угода, що схоже на злочин. Сподіваюся, ви їх полюбите", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зробив приголомшливе відкриття під час вуличного розпродажу. Іноді цінні речі можна купити майже задарма і в цьому людям може допомогти непримітний розпродаж біля будинку або гаража.

Також стало відомо, що дружина мільйонера поскаржилася на труднощі розкішного життя. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу поскаржилася на труднощі у своєму житті.