Термінова евакуація: мешканці 53 будинків покинули своє житло через підозрілий предмет

На місце події було викликано саперів. Житловий район було закрито більш ніж на 20 годин.

У Великій Британії понад 50 будинків у Камбрії було евакуйовано. Поліція оголосила про великий інцидент після того, як в одному з них було виявлено підозрілий предмет. Про це пише Metro.

Дорогу в місті Ульверстон було перекрито більш ніж на 20 годин після того, як на місце події було викликано саперів.

Співробітники поліції повідомили, що 53 будинки евакуювали з метою обережності через "потенційну проблему з електрикою" в будинку на Сталевій вулиці міста. Учора, 6 грудня, о 13:30 поліція отримала повідомлення про побоювання за безпеку людини.

"Офіцери прибули на місце і виявили підозрілий предмет у будинку", — йшлося в заяві.

Жителям, яким було наказано покинути свої будинки, запропонували тимчасове перебування в Центрі дозвілля Ульверстона. Сьогодні близько 11 ранку їм дозволили повернутися додому.

Перекрита вулиця міста Фото: Google Maps

"Велика подія була оголошена, щоб допомогти координації дій різних агентств у наданні допомоги тим, хто був змушений покинути свої будинки в середу ввечері. Це дало змогу агентствам швидко обмінюватися інформацією та ефективно працювати разом, щоб надати необхідну підтримку тим, хто був евакуйований. Я хотів би подякувати всім, кому довелося покинути свої домівки, за терпіння, яке вони проявили протягом усього цього часу. Ми розуміємо, як незручно, коли ви не можете залишатися у своїй оселі, проте нашим пріоритетом була і залишається безпека всіх жителів", — сказав інспектор Метт Пірман.

Раніше Фокус писав, що працівник супермаркету, звільнений без попередження, "помстився" магазину. Незадоволений колишній співробітник вирішив повернутися і влаштувати безлад.

Також стало відомо, що будівельники почали ремонт чужої кухні, поки господині не було вдома. Хлоя Фаунтін, повернувшись додому, виявила у своїй оселі групу чоловіків, які міняли стільницю на кухні. Це вже другий випадок, коли будівельники помилково почали робити ремонт у її будинку.