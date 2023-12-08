"Схожа на Фредді Крюгера": через рідкісну хворобу жінка не може вийти на вулицю (фото)

36-річній блогерці складно знайти справжніх друзів та почати з кимось романтичні стосунки.

36-річна Асія Шабір із Бірмінгема, що у британському графстві Західний Мідленд, народилась з вкрай рідкісним дефектом шкіри й соромиться виходити на вулицю. Жінка каже, що її обличчя дуже чутливе і делікатне, мов крила метелика. Своєю історією вона поділилась з журналістами таблоїда The Sun.

Лікарі діагностували у Шабір бульозний епідермоліз (JEB) – важке генетичне захворювання, що характеризується схильністю до поранень шкірних покривів. На тілі британки постійно з’являються пухирі, відкриті рани, пігменти та подразнення. Це робить її повсякденне життя по-справжньому нестерпним.

За словами Асії, коли вона прокидається вранці, то бачить на постільній білизні гнійні сліди та рештки відмерлої шкіри.

"Найменша подряпина чи удар можуть поранити мою шкіру та утворити пухирці", – розповідає британка і додає, що через зовнішні дефекти її часто "засуджують або ігнорують" незнайомці.

36-річна Асія Шабір із Бірмінгема Фото: instagram.com/assyaebqueeen 36-річна Асія Шабір із Бірмінгема Фото: instagram.com/assyaebqueeen

Жінці складно впоратися зі шквалом критики у соціальних мережах, а також знайти справжніх друзів та почати з кимось романтичні стосунки.

"Думаю, ви можете собі уявити, які саме коментарі я отримую. Один з найгірших відгуків був про те, що я схожа на Фредді Крюгера і моїй матері потрібно було зробити аборт. Що цікаво, – хейту більше від дорослих. Діти також пишуть, але вони не усвідомлюють, чому я маю інший вигляд", – розповідає Шабір.

Блогерка ділиться своїм повсякденним життям в Instagram, аби підтримати та морально допомогти іншим людям зі схожими діагнозами.

"Мені 36. Я все ще жива та сильна – це моє найбільше досягнення", – резюмує вона.

36-річна Асія Шабір із Бірмінгема Фото: instagram.com/assyaebqueeen 36-річна Асія Шабір із Бірмінгема Фото: instagram.com/assyaebqueeen

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