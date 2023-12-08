"Життя занадто коротке": молода співачка розплакалася після слів пенсіонера на вулиці (відео)

Вулична музикантка розповіла історію літнього чоловіка, який щодня ходить до лікарні, щоб співати для своєї дружини.

Молоду співачку довело до сліз несамовите прохання пенсіонера, який підійшов до неї на вулиці. Вона розповіла його історію в ролику, опублікованому в TikTok. Він набрав понад 680 тисяч переглядів і викликав бурю емоцій у глядачів.

У відеоролику дівчина спілкується з пенсіонером Петром, який ділиться своєю сумною історією.

Пенсіонер підійшов до вуличної музикантки з проханням заспівати для нього пісню. Перед цим він розповів зворушливу історію про свою хвору дружину, у якої лікарі виявили деменцію. Чоловік почав підспівувати музикантці, яка вирішила передати йому мікрофон і насолодитися його голосом.

Між чоловіком і дівчиною зав'язалася розмова, в якій він зізнався, що міг би почати співати набагато раніше і присвятити цьому більше свого часу. Музикантка відповіла, що ніколи не пізно зайнятися улюбленою справою. Пенсіонер розповів, що співає для своєї хворої дружини.

"Ну що ж, ще не пізно, вірно. Я щойно співав у лікарні сьогодні вранці. Моя дружина потрапила в лікарню, у неї деменція, і їй ніколи не стане краще. Я ходжу до неї щодня. Я співаю у всіх палатах, і медсестри кажуть, що це хороша терапія за деменції. Я б співав вічно, якби ви мене попросили… Тож коли я чую, як хтось на кшталт вас співає… молодець, продовжуйте в тому ж дусі. Життя занадто коротке, кажуть вони… Музика — їжа любові, грайте…", — сказав пенсіонер.

Дівчина була приголомшена, слухаючи голос чоловіка і дізнавшись перед цим його історію

Коли молода співачка знову почала співати, вона чула, як чоловік підхоплює ритм і починає їй підспівувати. Потім вона передала йому мікрофон, і він продовжив співати сам. Пенсіонер своїм мелодійним голосом співав пісню Френка Сінатри "My Way".

Дівчина була приголомшена, слухаючи голос чоловіка і дізнавшись перед цим його історію.

"Будь ласка, продовжуйте співати в цих палатах і несіть світло тим, хто потребує його найбільше", — підписала вона свій ролик.

Вірусне відео в TikTok сподобалося багатьом глядачам і вони поспішили залишити свої коментарі.

"Вау, у мене мурашки по шкірі. Яка дорогоцінна людина", — написав один із них.

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