"Господи Ісусе": дівчині під час перегляду фільму в літаку передали таємну записку (фото)

Дивна історія трапилась у пасажирському рейсі з Балі до Австралії.

Австралійка Джес переглядала у літаку комедійну драму й несподівано отримала від незнайомки таємничу записку. Про цей курйозний випадок дівчина розповіла виданню Kidspot.

Коли Джес сіла на рейс, то увімкнула новий фільм "Супер Майк: Останній танець" Стівена Содерберга. Позаяк головний герой у цій картині працює стриптизером, там є кілька досить відвертих сцен. Щоб не потрапити у незручну ситуацію, дівчина спершу пересвідчилась, що поблизу немає дітей.

Коли літак уже набрав висоту, Джес раптом помітила на собі осудливий погляд попутниці, яка сиділа поруч. Незнайомка мовчки передала їй аркуш паперу з друкованим текстом.

"Коли я пішла у туалет й почала читати, то мене охопив шок", – згадує австралійка.

У записці йшлося про шлях до спасіння грішників, важливість молитви та віри у Бога.

"Господи Ісусе, я усвідомлюю, що грішна, і вірю, що ти пролив кров і помер, щоб спокутувати це. Я вірю, що ти воскрес із мертвих й тепер живеш вічно. Будь ласка, прости мені, увійди в моє серце та спаси мою душу. Я молюся про це в ім’я Ісуса, амінь", – було написано там.

Джес отримала на борту літака дивну записку Фото: kidspot.com.au

Джес зрозуміла, що вірянка хотіла в такий спосіб попередити її, що перегляд фільмів з наготою – це великий гріх.

"Я просто подумала: "Чому це сталося саме зі мною", – каже вона і додає, що з повагою вислухала від незнайомки цілу лекцію про непокаране "зло Сатани". Але потім не витримала й до кінця польоту просиділа у навушниках.

"Насправді, якщо знімуть продовження "Супер Майка", то я обов’язково подивлюся його під час наступного перельоту", – запевнила вона.

До слова, "Супер Майк: Останній танець" – це нова комедійна драма американського режисера Стівена Содерберга. Головну роль у стрічці зіграв Ченнінг Татум. За сюжетом, він працює танцюристом у стриптиз-клубі. Прем'єра відбулася 10 лютого 2023 року.

"Супер Майк: Останній танець". Трейлер фільму

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 27-річну Клер Чжу із США, яку шокував пасажир на борту літака. Він надто широко розставив ноги, зайнявши частину проходу між рядами сидінь. Дівчина каже, що незнайомець вивів менспрединг на абсолютно новий рівень.

Крім того, ми розповідали, як пілот авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.