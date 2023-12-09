Кіношні зірки та мер Кличко: користувачі наповнили мережу мемами про київське метро (фото)

Одна з ілюстрацій виконана у форматі зведень Генштабу ЗСУ, тільки замість збитих ворожих безпілотників користувачі написали про знищені шість станцій київського метрополітену.

Українці оригінально відреагували на проблеми зі столичним метро — в мережі вже з'явилися десятки мемів у зв'язку із закриттям ділянки метрополітену в Києві між станціями "Деміївська" до "Теремки". Фокус зібрав деякі з жартівливих ілюстрацій, в яких, крім зірок кінопрокату, фігурує і мер Києва Віталій Кличко.

Користувачі з іронією поставилися до підтоплення станцій, згадавши кіношедевр режисера Джеймса Кемерона "Титанік", що побачив світ 1997 року. У мем потрапив фрагмент фільму, де молодий Леонардо Ді Капріо на дерев'яному плоту разом із Мадонною.

Тема київського метрополітену потрапила і в низку інших жартівливих ілюстрацій за участю персонажів кінематографа.

Користувачі також жартують, що тепер у столичному метро плаватимуть човни, а кияни переміщатимуться "синьою" гілкою у водних скафандрах.

Не обійшлося і без столичного мера Віталія Кличка, який "пропонує свої ініціативи".

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Також українці пожартували у форматі зведень Генштабу ЗСУ, тільки замість інформації про кількість знищеної ворожої техніки виявилися станції київського метрополітену.

Звісно ж через ситуацію з метро кияни Голосіївського району зіткнуться з чималими складнощами в плані транспорту. Про них власне розповів і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, через закриття ділянки метро дорожній рух у місті може значно ускладнитися.

Ще до заяв міністра, жителі Голосіївки, ймовірно, зрозуміли, з якими складнощами їм доведеться зіткнутися. У мережі пожартували, як вони будуть переміщатися наземним транспортом.

Нагадаємо, у Києві з міркувань безпеки зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Причина закриття ділянки — розгерметизація тунелю через що сталося підтоплення колії.