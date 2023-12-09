Новий тренд: новорічний коктейль "Снігова куля" (відео)

Приготуйте святковий напій на вечірку, використовуючи цей вірусний лайфхак, який перетворить ваш коктейль на міні-снігову кулю і подарує вам яскравий настрій.

В Instagram з'явилося вірусне відео, на якому проста гілочка розмарину, акуратно поміщена в склянку для коктейлю, має вигляд різдвяної ялинки, створюючи ілюзію снігової кулі. Цим трюком поділилася блогерка Мег Квінн.

Як приготувати новорічний коктейль

Усе, що вам потрібно, щоб зробити такий гарний коктейль, — це гілочка розмарину, трохи води і будь-який прозорий напій на ваш вибір. Це може бути:

горілка або джин з тоніком;

шампанське;

газована вода.

Для приготування коктейлю:

Налийте в прозорий келих або склянку воду приблизно на 2-3 см. Опустіть у неї перевернуту гілочку розмарину відповідної довжини. Поставте склянку в морозильну камеру, поки вода не замерзне. Наповніть келих будь-яким напоєм за своїм бажанням.

Як приготувати новорічний коктейль

Як закріпити розмарин у склянці

Якщо гілочка розмарину не бажає стояти рівно, є ще один трюк, який допоможе зафіксувати її вертикально.

Його продемонструвала в Instagram блогерка Colette's Cocktails.

Для цього знадобиться:

Обв'язати будь-яку стрічку або нитку навколо гілочки розмарину, залишивши з кожного боку по кілька сантиметрів. Взяти кожен кінець стрічки і туго натягнути їх так, щоб розмарин опинився у вертикальному положенні посередині склянки. Прикріпити обидва кінці стрічки до зовнішньої сторони склянки за допомогою скотча. Додати воду і помістити келих у морозилку, поки все не замерзне. Зняти стрічку і налити напій на свій смак.

Скористайтеся цим чарівним способом зробити вечірку більш атмосферною. Це займе менше п'яти хвилин, але матиме святковий вигляд і створить відповідний настрій.

Як закріпити розмарин у склянці

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