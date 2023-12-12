Посміхнулась фортуна: у готелі під час прибирання знайшли діамантову каблучку за $800 тисяч

Керівництво Ritz Paris подякувало своїм співробітникам за сумлінну та професійну щоденну роботу.

Працівники паризького готелю Ritz знайшли у мішку для пилососа раніше втрачену діамантову каблучку малайзійської бізнеследі. Вартість прикраси оцінюється у понад 800 тисяч доларів (29,5 млн грн), пише французька газета Le Parisien.

Перстень знайшли у неділю, 10 грудня. За два дні до цього гостя Ritz повідомила місцевих правоохоронців про таємниче зникнення коштовності. За словами потерпілої, у п’ятницю ввечері вона пішла за покупками, а коли повернулася у свій номер, то помітила, що каблучка, залишена на столику, безслідно зникла.

"Завдяки сумлінним пошукам працівників служби безпеки перстень знайшли сьогодні вранці. Наша гостя рада почути цю новину. Ми хочемо подякувати співробітникам Ritz Paris за сумлінну та професійну щоденну роботу", – повідомили представники готелю.

У їхній заяві також зазначено, що зникнення прикраси не пов’язане з крадіжкою, адже засмучена втраченою коштовністю жінка спочатку подумала, що її обікрали.

Готель Ritz Paris у Франці Фото: lookandluxury

Керівництво Ritz запропонувало бізнеследі три безплатні ночі в готелі як компенсацію за незручності, але вона відмовилася. Її адвокати, Робін Бінсар та Ребека Чайлдс, подякували поліціантам та співробітникам готелю за розслідування, проведене у рекордно короткі терміни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туриста, який після відпочинку в одному з наймодніших готелів Единбурга (Велика Британія), залишив різко негативний відгук на TripAdvisor. Чоловік розкритикував готель Royal Leonardo за розміщення у номері вартістю 300 фунтів стерлінгів (понад 13 тис. грн) за ніч із видом на баки для сміття.

Крім того, ми розповідали, що Веслі Барнса зі США посадили до в'язниці через негативний відгук про готель Sea View Resort. За це чоловікові загрожувало до двох років позбавлення волі. Співробітники готелю стверджують, що американський турист написав "серію образливих відгуків", після чого адміністрація вирішила звернутися в поліцію.