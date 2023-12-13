Відомого коміка викрали та вбили після знайомства з таємничою жінкою в соцмережах (фото)

Чоловік зателефонував другові та повідомив, що його тримають "під прицілом" і вимагають 2000 доларів викупу.

50-річного американського коміка азійського походження Тоу Гер Сюна викрали та вбили під час відпочинку в Колумбії. Напередодні чоловік домовився про побачення з таємничою жінкою із соціальних мереж, пише місцева іспаномовна газета El Colombiano.

Сюн прилетів до колумбійської столиці Медельїн у середу, 29 листопада, щоб провести час разом зі своєю родиною. Відразу після цього чоловік домовився про зустріч із таємничою незнайомкою.

За інформацією журналістів, 10 грудня близько 7 вечора за місцевим часом комік зателефонував своєму другові та сказав, що його викрали, тримають "під прицілом" і вимагають 2000 доларів (близько 74 тис. грн) викупу.

За кілька годин після цього дзвінка поліціанти навідалися до квартири, де зупинявся Сюн. Як з’ясувалося, туди проникла таємнича жінка із соцмереж, вона забрала деякі речі та втекла ще до їхнього приїзду.

Бездиханне тіло коміка з більш ніж десятком ножових поранень, ранами від тупого предмета та численними синцями, спричиненими падінням із висоти понад 18 м, невдовзі знайшли в ущелині Ла-Корковадо.

Місце вбивства Сюна Фото: CBS

Місцеві правоохоронці підтвердили, що зловмисники вбили чоловіка ще до передачі викупу. Наразі з'ясовується, чи могло це статися через те, що потерпілий намагався втекти.

Повідомляється, що одного з підозрюваних у викраданні вже затримали. На його одязі та сумці ще не засохла кров.

Розслідування цього моторошного вбивства триває.

Американський комік Тоу Гер Сюна Фото: Tou Ger Xiong / Facebook Американський комік Тоу Гер Сюна

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