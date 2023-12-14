Пасажирам із зайвою вагою дозволили безплатно брати ще одне місце у літаку (відео)

Мандрівниця та TikTok-блогерка Кіммі вирішила провести експеримент й перевірила, чи ця схема робоча. Виявилось, що так.

Популярна американська авіакомпанія Southwest Airlines дозволила туристам із зайвою вагою отримати додаткове місце без доплат. Згідно з офіційною політикою, пасажири на борту літака, чиї габарити "виступають" за підлокітник, мають повне право зайняти й сусіднє сидіння.

"Пасажири можуть придбати одне місце, але вже безпосередньо перед посадкою обговорити свої потреби з нашими співробітниками. Вони переглянуть план розміщення сидінь й запропонують можливі варіанти", – зазначено на сайті Southwest Airlines.

Як варіант, перевізник пропонує своїм клієнтам відразу придбати додаткові місця, а потім звернутися до них для відшкодування вартості. Бо, зрештою, у день вильоту вільних місць може і не бути.

Блогерка Кіммі, яка назвала себе "товстою самотньою мандрівницею", зняла експериментальне відео у TikTok, аби з’ясувати, чи працює ця схема у реальному житті.

Туристка підійшла до стійки реєстрації авіакомпанії і сказала: "Добрий день, я б хотіла сьогодні скористатися вашою послугою для габаритних клієнтів". Після цього дівчині видають два посадкових талони, й вона без проблем сідає на борт з вільним місцем праворуч.

Блогерка Кіммі називає себе "товстою самотньою мандрівницею" Фото: tiktok.com/@kimmystyled

"Я робила таке багато разів, і жодного разу не було проблем чи відмов. До того ж великим пасажирам дозволено сідати у літак першими й отримати подовжувач ременя безпеки", – стверджує Кіммі.

На завершення блогерка сказала, що аплодує авіакомпанії за те, що вона зробила авіаперельоти комфортнішими та доступнішими для всіх людей.

Раніше Фокус писав, що бортпровідники в літаках під час зльоту й посадки сидять на руках долонями вгору. Багато хто впевнений, що то лише звичка, хоча насправді вони зобов’язані це робити згідно з посадовою інструкцією.

Крім того, ми розповідали про працівника аеропорту, якого звільнили після того, як він залишив на валізі одного з пасажирів таємниче послання. Повідомляється, що Маріо Лукас повертався додому на Кіпр із Великої Британії. Чоловік через особисті причини зареєструвався на рейс лише за 90 хвилин до посадки. Як з’ясувалось, це обурило представника авіакомпанії Ryanair.