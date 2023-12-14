Вимираюча самка лемура народила: зоопарк не знає, хто міг стати батьком (фото)

Це дуже рідкісний під загрозою зникнення вид, що зустрічається лише у дикій природі на острові Мадагаскар.

Надзвичайно рідкісна самка лемура несподівано народила трьох дитинчат в австралійському парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що у Новому Південному Уельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися. Про курйозний випадок розповів австралійський мовник ABC.

Повідомляється, що минулого місяця у зоопарк привезли пару чорно-білих лемурів для розмноження – самця Ціки та самку Кінтану з Квінсленду. Це дуже рідкісний вид під загрозою зникнення, що зустрічається лише в дикій природі на острові Мадагаскар.

Доглядачі були вкрай здивовані, коли одного дня вранці увійшли у вольєр з лемурами та побачили трьох маленьких дитинчат – двох самців та самку. Оскільки період вагітності у цього виду тварин становить три-чотири місяці, схоже, що Кінтана була запліднена ще до приїзду сюди.

"Ми не знаємо, хто батько, але нам дуже пощастило, що є доступ до тестів ДНК", – заявила співробітниця зоопарку Ребекка Суріан.

Лемури у парку дикої природи Алтіна Фото: Rebecca Surian

За її словами, проведення тестування для визначення самця має вкрай важливе значення для захисту лемурів від інбридингу.

Двох малюків-самців, швидше за все, перевезуть до інших зоопарків для посилення програм розведення, а от самку залишать у парку дикої природи в Алтині, якщо з'ясується, що вона не має жодного стосунку до Ціки.

Самка Кінтана з дитинчатами Фото: Rebecca Surian

Нагадаємо, раніше дослідники з'ясували, що у співочих лемурів є почуття ритму, як у людей.

Крім того, закохані лемури пролили світло на таємницю моногамії. Згідно з дослідженням, проведеним групою вчених з Університету Дюка за участю групи лемурів, система нейронних зв'язків може бути ключем до тривалої любові в одних видів, і короткочасної в інших.