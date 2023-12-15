Не знав, що це таке: лижник їхав з гори й мало не врізався у чорного ведмедя (відео)

Курйозний інцидент трапився поблизу озера Тахо в американській Каліфорнії.

Лижник Тао Фенг спускався з однієї з трас на гірськолижному курорті Хевенлі поблизу озера Тахо, що в американській Каліфорнії, й мало не врізався у чорного ведмедя. Цей курйозний інцидент чоловік зняв на камеру й виклав запис на своїй сторінці у TikTok.

"Я ледь не врізався у ведмедя, що катався зі мною на лижах. Спершу не зрозумів, що це ведмідь, аж поки він не підбіг занадто близько", – написав Фенг в описі до відео.

В опублікованому ролику показано, як група лижників безтурботно спускається по доглянутій трасі із засніженої гори, коли ліворуч по схилу вибігає лахматий звір й за кілька секунд до зіткнення з Фенгом спускається вниз до лісу.

"Якщо сказати чесно, то я боявся, що він нападе, якщо я зупинюся. Єдине, про що я міг думати, – це швидко втекти. Б'юсь об заклад, ведмідь теж так думав. Ми з ним недооцінили швидкість одне одного", – розказав лижник журналістам видання Sacramento Bee.

Лежник ледь не врізався у ведмедя Фото: tiktok.com/@tao7570

До слова, район Тахо є домом для величезної популяції чорних ведмедів у Північній Америці. Експерти кажуть, що тварини через надлишок їжі, залишеної туристами, перестали впадати у сплячку. Тож упродовж всього року вони "активні вдень та вночі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Амурській області РФ бродять напівсонні ведмеді, які готові вже впасти в сплячку, але аномально високі температури не дають їм змоги цього зробити. Російських вчені не могли зрозуміти, що з ними відбувається.

Крім того, ми повідомляли, що попри повномасштабну війну РФ проти України з Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника не пішли бурі ведмеді.