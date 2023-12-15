30 спалень і ферма: Цукерберг будує бункер на випадок апокаліпсису, — розслідування (фото)
Вартість проекту американського бізнесмена перевищує 100 мільйонів доларів і він всіляко намагається приховати свою підготовку до "судного дня", діляться журналісти. Розташований комплекс на Гаваях.
Американський бізнесмен і власник компанії Meta Марк Цукерберг збирається побудувати на Гаваях комплекс зі спеціальним масивним підземним бункером. Про це йдеться в розслідуванні Wired, проведеному на основі документів про власність та інтерв'ю з підрядниками.
Зазначається, що великий комплекс, вартість якого перевищує 100 мільйонів доларів, матиме підземне укриття і власні джерела живлення та енергії. Передбачається, що бізнесмен почав підготовку до судного дня, але всіляко намагається це приховати.
За даними розслідувачів, комплекс під назвою Koolau Ranch уже був частково побудований і зараз є одним із найдорожчих будівельних проєктів у сучасній історії.
Загалом планується понад десять будівель із двома центральними особняками. Усе це через аварійний люк сходами вестиме в підземний бункер, площа якого 465 квадратних метрів.
У Wired поділилися тим, як можуть бути облаштовані майбутні особняки. Це щонайменше 30 спалень і 30 ванних кімнат. Також плануються будиночки для гостей і 11 "дископодібних" будиночків на деревах, з'єднаних між собою мотузковими мостами.
"Підземний бункер міститиме житлове приміщення і механічну кімнату, а також буде оснащений "вибухостійкими" дверима з бетону. Інші виходи та входи в усіх будівлях комплексу будуть обладнані дверима із замками з клавіатурою та звукоізоляцією, а в бібліотеці будуть потаємні або "сліпі" двері", — ідеться в повідомленні.
Один зі співробітників у коментарі розслідувачам розповів, що системи відеоспостереження вже встановлені всюди. Тільки в одному із задніх ранчо стоїть понад 20 камер.
До слова, є ще одна особливість, яка вказує на те, що Марк Цукерберг може готуватися до апокаліпсису. Перед будівельниками стоїть завдання зробити ранчо Koolau повністю самодостатнім. Тобто там будуть резервуари для води з насосною системою, а також ферми і сільське господарство, які повинні будуть забезпечити прожиток тих, хто там проживає.
Також усі найняті співробітники мали підписати угоду про нерозголошення інформації про виконання робіт.
Мільярдер витратив 170 мільйонів доларів на купівлю землі для будівництва ранчо, яке він, його дружина і діти розглядають як свій сімейний дім, ідеться в повідомленні.
"Це безумство, що людина не з Гаваїв приїжджає сюди і купує купу землі, яка обмежує місцевих жителів від землі. Але це вже відбувається", — розповідає один із колишніх робітників.
Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі з дружиною починали шукати будинок із бомбосховищем на випадок ядерної війни. За словами журналістів, уже було підготовлено список осіб, які мали бути "врятовані в разі ядерного апокаліпсису". Ініціатором купівлі будинку з бункером стала дружина політика Марта Фашина. 12 червня італійський політик помер.