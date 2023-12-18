Подобаються чоловіки у формі: жінка запросила стриптизера на свій 102 день народження (фото)

Моніка Раддік здивувала своїх гостей, коли посеред святкування у двері увійшов харизматичний танцюрист і зняв із себе одяг, щоб подарувати своїй клієнтці "яскраві спогади".

Пенсіонерка з Великої Британії відсвяткувала свій 102 день народження в будинку для літніх людей, запросивши стриптизера. Про це пише Daily Star.

Багато пенсіонерів зазвичай відзначають свій день народження в спокійній обстановці, але Моніка Раддік вибрала щось більш захоплююче. Замість того щоб попросити торт із шоколадом або пісню Happy Birthday, 102-річна жінка вирішила відсвяткувати, запросивши стриптизера.

Моніка Раддік із Волсінгема, провінція Дарем (Англія), влаштувала мешканцям будинку для літніх людей West Lodge вечірку, яку вони забудуть не скоро. Посеред святкування у двері увійшов харизматичний танцюрист і зняв із себе одяг, щоб подарувати своїй клієнтці "яскраві спогади".

Після повернення з церкви жінка, яка служила в їдальні під час Другої світової війни, влаштувала епічну вечірку з нагоди дня народження, на якій були присутні безліч її близьких друзів.

"У мене є дитяче масло", — сказала вона, коли танцюрист Адам Прайс, чия дружина працює в будинку волонтеркою, увійшов у двері.

Після виступу, в якому танцюрист виклався на повну, він отримав схвалення іменинниці.

"Мабуть, їй подобаються чоловіки у формі. Я радий, що зробив її день", — сказав Адам.

Жінка здивувала свої гостей Фото: North News & Pictures Ltd

У Моніки не було дітей, і вона присвятила своє життя іншим людям, доглядаючи за братом до 92 років. Крім того, її робота під час війни не залишилася непоміченою: самовіддана особа допомагала черницям у монастирі. З моменту переїзду до будинку для літніх людей минулого року жінка стала джерелом позитивної енергії для всіх своїх співмешканців.

"Від нагляду за "неслухняними хлопчиками" до підтримки жінок у туберкульозному центрі, вона невпинно працювала в їдальні під час війни і 25 років допомагала черницям у монастирі. Моніка — живий свідок історії, вона бачила на троні чотирьох королів і одну королеву", — розповіла Джилліан Ханна, яка працює в West Lodge.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відзначила 115 день народження і розкрила секрет довгого життя. Дівчині було чотири роки, коли затонув "Титанік", і шість років, коли почалася Перша світова війна. Дієта зберігає її силу і здоров'я протягом понад 11 десятиліть.

Також стало відомо, що жінка попереджає про небезпеку, яка може погубити людство. Жінка на ім'я Каті закликає людей виливати рідину з пластикових місткостей, щоб повернути її природі. Затримування води на невизначений час у пластику зменшує її загальний запас для всього живого.