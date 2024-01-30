200 років не прилітала: плани чиновників на 4 мільйони зламало гніздо пташки рідкісного виду (фото)
Згідно з британськими природоохоронними законами, необхідно створити навколо гнізда 750-метрову охоронювану зону.
Уряд Уельсу, що у Великій Британії, змушений відмовитися від планів провести музичний фестиваль на фермі Гілестоун, оскільки там виявили гніздування двох рідкісних скопів. Про це пише видання Daily Mail.
У 2022 році Марк Дрейкфорд придбав цю ферму за 4,25 млн фунтів, аби в майбутньому проводити там на постійній основі популярний фестиваль Green Man.
За планом уряду, більшу частину року ферма мала б використовуватися в сільськогосподарських цілях, а в серпні приймати музичний фестиваль Green Man, який проводився з 2003 року у графстві Поуїс.
Читайте також:
Бобер, який збудував свій дім у водостічній трубі, спричинив повінь та блокаду міста
"Вони всюди": у Британії "банда" овець тероризує ціле містечко
"Можливо новий вид": у США на нічну камеру зняли "загадкового звіра"
Однак виявлення двох рідкісних птахів, яких побачили на півдні Уельсу вперше за 200 років, кардинально перекреслило його плани. Адже, згідно з природоохоронними законами, необхідно створити навколо гнізда 750-метрову охоронювану зону.
"Комерційні та благодійні цілі Green Man Group, викладені в бізнес-плані щодо використання Gilestone Farm більше не можуть бути реалізовані", – констатував міністр економіки Уельсу Воган Гетінг.
Директорка фестивалю Фіона Стюарт заявила, що команда шукатиме інші можливості, хоча рішення чиновників її розчарувало.
До слова, скопа – це хижий птах, єдиний вид родини скопових (Pandionidae). Живиться рибою, тому оселяється на берегах різноманітних водойм.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про маленьке синє пінгвіненя, яке "танцювало" на злітно-посадковій смузі Міжнародного аеропорту Веллінгтона в Новій Зеландії, через що довелось затримати кілька рейсів. Ймовірно, птах проліз під парканом, що оточує злітну смугу. Адміністрація аеропорту вже удосконалила огорожу, щоб у майбутньому не допустити подібних випадків.
Читайте також:
Сварливі папуги нецензурними словами "підірвали" репутацію зоопарку: на них чекає нове покарання
Може зробити кожен: 17-річна дівчина стала мільйонеркою завдяки морським свинкам
Мініатюрним хвостикам крихітні турботи: учені з'ясували, чому маленькі собаки живуть довше