Няня напоїла маму чаєм з наркотиками, щоб вкрасти її новонародженого малюка (фото)

Хлопчика знайшли через два дні після викрадення у сумці, покинутій на вулиці району Гвадалупана. Він був живим та повністю здоровим.

Няня з міста Пачука, що в мексиканському штаті Ідальго, викрала з родинного будинку триденне немовля Абдіеля де Хесуса Партідо Чавеса. Про це пише видання El Pais.

За даними поліції, Неллі Ханет Рамірес спочатку напоїла чаєм з наркотиками маму та ще двох родичів новонародженої дитини – бабусю та дядька, а потім викрала малюка, захопивши також готівку та три мобільні телефони.

Жінка залишила записку, в якій зазначила, що належить до злочинної організації.

Коли правоохоронці отримали інформацію про злочин, то почали розшукувати Рамірес й насамперед навідались до її будинку.

Тим часом родичі малюка просили про допомогу у соціальних мережах.

"Його зріст 50 сантиметрів, вага менше трьох кілограмів, був одягнений у світло-блакитний комбінезон, чорно-білі штани в смужку та спальний мішок із зображенням корови", – зазначили вони.

Повідомляється, що хлопчика знайшли через два дні після викрадення у сумці, покинутій на вулиці району Гвадалупана. Він був живим та повністю здоровим. У суботу, 27 січня, дитина возз'єдналась з матір'ю.

Няня Неллі Ханет Рамірес викрала триденне немовля Фото: Newsflash Няня Неллі Ханет Рамірес викрала триденне немовля Фото: Newsflash

За попередньою версією слідства, партнер няні Рамірес працює поліцейським у цьому муніципалітеті. У день викрадення чоловік взяв відпустку і, ймовірно, був співучасником викрадення.

Розслідування цього злочину продовжується.

До речі, згідно з даними національного реєстру, кількість зниклих безвісти неповнолітніх у Мексиці зросла на 73% між 2022 і 2023 роками. Ситуація тільки погіршується, оскільки з 1 січня по 15 вересня 2023 року зникли 1419 неповнолітніх, тоді як за аналогічний період минулого року ця цифра становила 820.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в американському штаті Міссісіпі поліція заарештувала 26-річну матір, дворічну дитину якої побачили майже голою у супермаркеті Walmart, коли на дворі була температура -7°C. Інцидент стався 17 січня приблизно о 10:30 ранку у місті Байрам. Пізніше жінка вийшла з магазину в супроводі поліціянта. Її було арештовано й доправлено у в'язницю округу Гайндс.

Крім того, ми писали про матір, яка загубила трирічну дитину у "величезному" ігровому центрі, але змогла швидко знайти її завдяки відеоролику з TikTok.