Опосум серед ночі вкрав подарунок 15-річного підлітка: "злочин" зняла прихована камера

На опублікованому відео можна побачити, як звір швидко підбігає до своєї "здобичі", ретельно обнюхує її, а потім хапає зубами й тягне за собою.

В американському місті Саутлейк (штат Техас) сталась незвичайна крадіжка з домівки одного із місцевих жителів. Вебкамера зафіксувала, як опосум пробирається на ґанок його оселі й краде коробку зі свіжим печивом. Про це пише видання UPI.

Інцидент стався у день народження 15-річного сина господаря будинку, який фігурує в медіа як доктор М.

Хлопчина отримав у подарунок від друга пакунок з улюбленим печивом, яке виготовляє місцева кондитерська Tiff's Treats. Проте пізно ввечері, коли сім'я відзначала свято, презент залишався непоміченим на ґанку. Цим і скористався опосум.

На опублікованому відео можна побачити, як звір швидко підбігає до "здобичі", ретельно обнюхує її, а потім хапає пакет зубами й тягне за собою.

Зранку біля будинку син доктора М знайшов повітряну кульку та пакет з цукровою глазур'ю від Tiff's Treats, проте солодощів не було. Лише переглянувши запис з камери відеоспостереження, господарі зрозуміли, що саме сталося.

Як зазначає департамент громадської безпеки, тварина скористалася тим, що подарунок залишили без нагляду.

Представники організації порадили жителям району бути обережними через цю ситуацію. Вони просять приділяти більше уваги захисту своїх осель та використовувати системи відеоспостереження, як у випадку з доктором М. Адже опосуми та інші дикі тварини можуть заходити на приватну територію у пошуках їжі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 35-річну Гізер Бенуа, яка працювала вчителькою молодших класів у школі для дітей з неблагополучних сімей. Жінка вже 10 років зберігає простий, але дуже цінний для неї подарунок від колишнього учня – це простий фіолетовий олівець у білій коробці. Презент став для неї дуже особливим.

Крім того, ми розповідали про Бретта Геффні з США, якого затримали в аеропорту через таємничий різдвяний подарунок від бабусі. Вона просила свого онука не відкривати презент, запакований у великий коричневий портфель, аж доки він не прилетить додому, в Каліфорнію. За словами американця, портфель несподівано "запищав" на лінії контролю.