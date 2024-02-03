Батарейки розрядилися: вчені втратили в Антарктиді підводний човен за 3 млн фунтів (фото)

За словами експертки з океанографії Анни Валін, тривають пошуки "голки в копиці сіна", проте ніхто навіть приблизно не розуміє, де вона може перебувати. З човном могло статися щось несподіване.

Безпілотний підводний човен, вартість якого 3 мільйони фунтів стерлінгів, без сліду зник під час дослідження льодовика Судного дня. Про це повідомляє The Sun.

Автори матеріалу розповіли, що 7-метрове судно досліджувало підступну крижану місцевість, проте в один момент зникло з радарів. Це один із трьох рідкісних підводних човнів, які брали участь в "експедиції".

Йдеться про автономний підводний апарат Ran, який оснащений високотехнологічними датчиками і функціями, що дають йому змогу залишатися під водою протягом тривалого часу.

Підводний човен, який досліджував льодовик Судного дня, безслідно зник Фото: British Antarctic Survey

Минулими вихідними безпілотний човен зник. Один з учених, який пильно стежив за ним, заявив, що йому завадило щось вибратися назад.

Під час першої подорожі в крижану зону все пройшло успішно. Було це ще у 2019 році. Тоді вчені стали першими у світі дослідниками, які змогли зануритися під льодовик і саме цей пристрій допоміг їм це зробити. Це необхідно для того, щоб отримати знімки крупним планом, а також дізнатися дані про те, що відбувається під поверхнею.

Підводний човен, який досліджував льодовик Судного дня, безслідно зник Фото: The Sun

Примітно, що судно Ran запрограмоване на певний маршрут під водою, після чого повинно повертатися в певне місце. Цього разу цього не сталося і човен не сплив.

"Це схоже на пошук голки в копиці сіна, тільки без поняття, де ця копиця розташована. Наразі батарейки Ran розрядилися. Усе, що ми знаємо, — це те, що під льодом сталося щось несподіване. Ми підозрюємо, що вона потрапила в халепу, а потім щось завадило їй вибратися", — заявила експертка з океанографії та членкиня дослідницької групи Ran Анна Валін.

Підводний човен, який досліджував льодовик Судного дня, безслідно зник Фото: The Sun

Час автономної роботи Ran становить лише 36 годин і дослідницька група сподівається, що вони зможуть повернути човен, який може перебувати будь-де. Для науковців цей вид техніки є життєво необхідним, адже допомагає вивчити жорстокі та віддалені умови в акваторії.

Також це допомагає стежити за зростаючим рівнем води, адже якщо льодовик Судного дня розтане і зруйнується, то рівень світового океану підніметься на 61 сантиметр. Сам льодовик за розміром більший за американську Флориду і свою назву отримав завдяки тому, що в теорії може завдати колосального впливу на рівень моря в усьому світі.

Вчені вже багато років намагаються дізнатися більше про льодовик, тому той факт, що Ran не сплив — велика втрата.

Нагадаємо, 2 січня повідомлялося, що вчені пролили світло на майбутнє Землі, якщо зруйнується льодовик Судного дня. Гляціолог розкрив те, чого дослідники досі не знали про полярні льодовикові щити та їхній вплив на земну кліматичну систему.