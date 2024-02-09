Жінка 6 років прожила з поліцейським під прикриттям, який шпигував за нею (фото)

Момент істини настав після того, як британка перевірила паспорт свого коханого і побачила інше ім’я — Марк Кеннеді, а не Марк Стоун.

Екоактивістка Ліза Вілсон з Лондона шість років перебувала у стосунках з поліцейським під прикриттям Марком Стоуном (це його вигадане ім'я), поки не дізналася жахливу правду. Деталі цієї історії розкрив таблоїд The Mirror.

Як з’ясувалось, таємного агента відправили шпигувати за жінкою у рамках спеціального розслідування. Однак службове завдання перетворилось на справжній детектив із заплутаною любовною лінією.

"Ми були на відпочинку в Альпах, коли я побачила телефон майже без заряду з повідомленнями від двох дітей, які називали його татом. Неможливо перебувати у стосунках з кимось шість років і раптом дізнатися, що в нього є діти, про яких ти нічого не знала, — це ненормально. Тоді мені здавалося, ніби гори пливуть, і я втрачаю зв'язок з реальністю", — згадує Ліза.

Ліза Вілсон не знала, що живе з таємним агентом Фото: Daily Record

Момент істини настав після того, як британка перевірила паспорт свого коханого і побачила інше ім’я — Марк Кеннеді, а не Марк Стоун.

"Коли він повернувся на роботу, я раптом залишилася наодинці й мала час поміркувати. Відчувала, що розбиваюсь на безліч дрібних шматочків, вже й сама не знала, ким є насправді. Я безмежно його кохала. Але ця правда перевернула все моє життя. Це схоже на вибух, після якого нічого не лишається колишнім", — додає обманута Вілсон.

Екоактивістка Ліза Вілсон з Лондона Фото: Daily Record

Жінка подала заяву до суду і виграла позов проти лондонської поліції, отримавши майже 230 тисяч фунтів стерлінгів компенсації за порушення прав людини.

Також було встановлено, що під час своєї роботи під прикриттям поліцейський, у якого є законна дружина та діти, окрім Вілсон, мав сексуальні стосунки щонайменше ще з 10 іншими жінками.

"Ми усвідомлюємо серйозність вироку у цій справі, що вказує на низку важких недоліків. Кеннеді був залученим до тривалої таємної операції без належного нагляду та контролю. Це призвело до порушення прав міс Вілсон", — прокоментувала розслідування цієї заплутаної справи помічниця комісара Гелен Болл.

Окрім Вілсон, поліцейський мав сексуальні стосунки щонайменше ще з 10 іншими жінками Фото: Daily Record

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як наречена дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Пара прожила разом 6 років. Жінка навіть не підозрювала, що коханий чоловік зустрічається з іншою дівчиною за її спиною.

Крім того, ми розповідали про 37-річного британця Марка Гетча, який вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (приблизно 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Цей жарт швидко розлетівся мережею та викликав бурхливу реакцію у коментарях.