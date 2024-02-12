Є "потенціал": на продаж виставили гараж за майже 48 млн гривень (фото)

Агент із продажу нерухомості пояснив, що будівлю можна переробити на житловий будинок, якщо отримати дозвіл на будівництво.

У Клепхем Коммон, Лондон (Англія), виставили на продаж гараж, за який власники хочуть вторгувати 1 млн фунтів стерлінгів. Про це пише The Mirror.

Лондонський гараж "з потенціалом" виставлено на продаж з величезною ціною в 1 мільйон фунтів стерлінгів (47,4 млн гривень). Він розташований у самому центрі житлового району Клепхем Коммон, і його вартість може здатися позамежною, але експерти стверджують, що це вигідне і надійне вкладення коштів.

Ділянка розташована на одній з головних доріг. Але, попри невибагливий і непоказний зовнішній вигляд, ця ділянка, за словами агента з продажу нерухомості, сповнена потенціалу. Він пояснив, що її можна переробити в житловий будинок, якщо отримати дозвіл на будівництво та узгодження. Це означає, що гараж може втілити в найсміливіші мрії покупця.

"Місцевий архітектор намалював ескіз схеми, яку він вважає можливою для цієї ділянки. Ми хочемо надати всім охочим можливість вивчити потенційне планування гаражів, тому протягом трьох тижнів ми пропонуватимемо ділянку на неофіційному тендері", — свідчило оголошення про продаж об'єкта.

Місцевий архітектор намалював ескіз схеми для цієї ділянки Фото: mediadrumimages/@NobleEstates

Усі пропозиції мали бути подані до 13:00 15 грудня 2023 року.

Також видання зазначає, що у 2016 році один гараж було продано за суму, яка більш ніж удвічі перевищує вартість середнього будинку у Великій Британії. Об'єкт з електричними воротами коштував на аукціоні 360 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 17 млн гривень). Гараж, розташований у Челсі (Західний Лондон), встановив ціновий рекорд, але відтоді його було перевершено внаслідок зростання цін на нерухомість.

"Челсі — багатий житловий район із хронічною нестачею стоянок, тому ми очікували, що гараж на Кресент-Плейс викличе великий інтерес. Попри те, що сильні торги за лот підняли ціну до 360 000 фунтів стерлінгів, середня ціна нерухомості в районі SW3 становить 2,4 мільйона фунтів стерлінгів", — розповідав тоді Кріс Колман-Сміт, голова відділу аукціонів Savills.

Раніше Фокус повідомляв, що цілі села можуть звалитися в море протягом кількох років. За останні роки ситуація зі скелею поруч з узбережжям стала настільки жалюгідною, що населення попереджають триматися якомога далі від її країв.

Також стало відомо, що будинок із "привидами" знесли після того, як у нього ніхто не заселився. Агентка з нерухомості Сільвія Маклейн прагнула зберегти історію житла, проте ніхто не хотів ставати його власником. Окрім похмурого минулого, людей відлякував ще один фактор.