"Тссс, Коко спить": втомлений 84-річний папуга заснув на дивані, як людина (відео)

Птах на прізвисько Коко, мабуть, провів довгу ніч, бо ледве міг тримати очі відкритими, сидячи на меблях.

Як і людям, багатьом літнім тваринам потрібно відпочивати. Яскравим прикладом став 84-річний літній папуга, який сміховинно заснув на краю диванної подушки. Про це пише Pet HelpFul.

Птах на прізвисько Коко, мабуть, провів довгу ніч, бо ледве міг тримати очі відкритими, сидячи на меблях.

Гарний зелений папуга затишно влаштувався на дивані свого господаря, який часто показує ролики зі своєю домашньою твариною в TikTok. Птах підіймав лапки вгору і вниз, намагаючись знайти ідеальне місце для себе. Дуже обережно його очі почали закриватися. Коко перевернувся на дивані та ліг опустивши голову, щоб заснути. Це справді виглядало так, ніби птах лежить на гігантській подушці як людина. Його очі були заплющені, а голова повернута на бік. Здавалося, що ніщо не могло розбудити папугу, навіть її господар, який погладив її по голові.

"Тссс, Коко спить. Наш 84-річний папуга дрімає. Один із наймиліших моментів в історії", — йдеться у підписі до відео.

Користувачі TikTok у розділі коментарів були вражені похилим віком Коко:

"Вісімдесят чотири роки, а в нього все ще такі яскраві кольори, здорове пір'я, доглянутий дзьоб і ясні очі. Ви так добре впоралися з цим птахом";

"Це нормальний вік для папуг! Будь ласка, візьміть це до уваги, коли будете шукати домашнього папугу! Вони є сімейними вихованцями на кілька поколінь";

"Папузі моїх батьків усього 24 роки, і вони постійно нагадують нам, що після їхньої смерті комусь із них доведеться отримати його за заповітом".

Як довго живуть папуги?

Вік Коко змусив багатьох людей здивуватися. Птаху і справді вже 84 роки. Дивно, але насправді вік Коко цілком нормальний для папуг. Вони, як правило, живуть дуже довго і навіть можуть пережити своїх господарів.

Особливо це стосується папуг, що живуть у неволі, які, як правило, живуть довше, ніж у дикій природі, тому що там менше хижаків і хвороб. Загальне правило говорить: що більший птах, то більша тривалість його життя. Так, наприклад, африканські сірі папуги можуть прожити від 40 до 60 років, а амазонські — від 25 до 75 років. А какаду можуть прожити від 20 до 60 років залежно від виду.

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