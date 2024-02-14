3 запитання на шляху до мільйона: переможець шоу відповів без варіантів (фото)

Найважчими у "Хто хоче стати мільйонером" вважаються останні три запитання. Учитель зірвав джекпот, коли дав правильні відповіді, навіть не скориставшись вибором із варіантів.

Переможець шоу "Хто хоче стати мільйонером" зірвав джекпот, відповівши на останні три запитання миттєво. У The Mirror 13 лютого опублікували ці запитання, щоб кожен міг перевірити себе, чи зміг би також виграти того дня мільйон.

Учасник, про якого йдеться, відповів на 13 із 15 запитань, не обираючи серед підготовлених варіантів. Однак останні три з них вважаються найскладнішими. Попри те, що останні запитання відомі як важкі, переможець зміг дати відповідь і на них ще до того, як з’явилися варіанти.

Шоу "Хто хоче стати мільйонером" — це велика вікторина. Учасники відповідають на запитання, складені на основі загальних знань. До кожного пропонують варіанти відповідей.

За всю історію проєкту зірвати джекпот вдалося лише декільком учасникам. За кожне запитання, на яке правильно відповіли, додається певна сума. Що більше заробила людина, то більша в неї спокуса забрати гроші й піти, не втративши все через фатальну помилку.

У вересні 2020 року вчитель Дональд Фір став шостим переможцем шоу. До цього нікому не вдавалося зірвати джекпот протягом 14 років. Фір використав лише один із чотирьох "рятувальних кругів" і відповів на 15 запитань лише за 20 хвилин.

"Із 15 запитань я знав, імовірно, 13 безпосередньо перед появою варіантів. Це включало запитання на мільйон фунтів стерлінгів, 500 000 фунтів стерлінгів і 250 000 фунтів стерлінгів. Це дуже легко, якщо знати відповіді", — поділився вчитель-мільйонер.

Дональд Фір із ведучим шоу "Хто хоче стати мільйонером" Фото: Stellify Media

У ЗМІ опублікували три запитання, для відповіді на які Фіру навіть не знадобилися варіанти. Ви можете перевірити, чи змогли б також дати відповідь і претендувати на виграш.

Запитання на 250 000 фунтів: Який із цих китоподібних класифікується як "зубатий кит"?

Запитання на 500 000 фунтів: Хто єдиний британський політик, який обіймав усі чотири "великі державні посади" протягом своєї кар’єри?

Запитання на мільйон фунтів: Який пірат загинув у 1718 році в битві поблизу узбережжя сучасної Північної Кароліни?

Чи змогли б ви, як і Фір, відповісти без варіантів?

Якщо варіанти все ж потрібні, ось вони:

променеподібний кит, малий кит, кашалот, горбатий кит;

Девід Ллойд Джордж, Гарольд Вілсон, Джеймс Каллаган, Джон Мейджор;

Каліко Джек, Чорна Борода, Бартоломью Робертс, Капітан Кідд.

Якщо ви не хочете бачити спойлери, зупиніться тут.

Правильні відповіді:

Кашалот. Джеймс Каллаган. Чорна борода.

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