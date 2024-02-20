"Мисливиця за золотом": дівчина дізналась, що близька подруга вагітна від її 49-річного батька
Чоловік стверджує, що кохає свою юну обраницю і не бачить у цьому нічого поганого.
23-річна Джоні Вілкокс, яка працює баристою у Флориді (США) розповіла, що її 49-річний батько Девід почав таємно зустрічатися з її близькою подругою Джиною. Нещодавно стало відомо, що дівчина ще й вагітна від нього. Детальніше про цю заплутану історію написав таблоїд Mirror.
За словами Джоні, після того, як вони з Джиною познайомилися та подружилися, та почала проявляти інтерес до її забезпеченого батька. Згодом між ними зав'язалися інтимні стосунки, про що блогерка дізналася випадково.
Вілкокс була вкрай обурена зрадою з боку найближчих людей. Вона назвала подругу "мисливицею за золотом", яка прагне отримувати подарунки та жити у розкоші, адже Девід почав возити свою коханку у подорожі та дарувати цінні речі.
Ситуація настільки загострилася, що сім'ю Вілкоксів запросили на відоме телевізійне ток-шоу. Там Джоні розповіла про образу та розчарування, а її батько наполягав, що кохає свою юну обраницю і не бачить у цьому нічого поганого.
Як з'ясувалося в ході програми, це не перший випадок, коли Девід залицяється до подруг своєї доньки. Він вже мав романи з дівчатами з її футбольної команди.
Скандальна історія викликала жваве обговорення у соцмережах.
Багато хто засуджує вчинок Девіда та Джини, адже вони зрадили довіру Джоні. Проте є й ті, хто вважає, що дорослі люди мають право самостійно обирати собі партнерів незалежно від віку.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, як наречена дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Пара прожила разом 6 років. Жінка навіть не підозрювала, що коханий чоловік зустрічається з іншою дівчиною за її спиною.
Крім того, ми розповідали про 37-річного британця Марка Гетча, який вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (близько 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Цей жарт швидко розлетівся мережею та викликав бурхливу реакцію у коментарях.