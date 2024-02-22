Стає агресивною: собака Байдена 24 рази нападала на співробітників Секретної служби

Німецька вівчарка на прізвисько Командор скоїла кілька нападів на співробітників Білого дому. Однак на цьому історія не закінчилася.

За рік німецька вівчарка на прізвисько Командор чинного президента США Джо Байдена напала на персонал Секретної служби щонайменше 24 рази. Про це пише Daily Mail.

Після кількох нападів на охоронців, дворічну німецьку вівчарку виселили з резиденції глави держави в жовтні минулого року. За чутками, зараз тварина перебуває у друзів Байденів.

Один з інцидентів стався в президентському пляжному будинку в місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Командор вкусив агента Секретної служби під час прогулянки. Джерело, близьке до сім'ї Байденів, повідомило журналістам, що президент і перша леді "вбиті горем" і почуваються жахливо через цей інцидент. Подружжя просило вибачення перед тими, хто був залучений, і подарувало квіти.

Згідно з новим звітом CNN, укус спричинив серйозну відкриту рану, і агент втратив значну кількість крові. Лікарі наклали цілих шість швів, щоб закрити рану. Понад 10 подібних інцидентів також потребували надання постраждалим медичної допомоги.

У жовтні 2022 року технік Секретної служби заявив, що занепокоєний тим, що поведінка сімейних улюбленців стає дедалі агресивнішою і що з іншими може трапитися щось страшніше.

Командор кусає одного зі співробітників Білого дому Фото: Daily Mail

Вівчарка на прізвисько Командор з'явилася в Білому домі 2021 року ще цуценям, якого подарував молодший брат Джо Байдена на ім'я Джеймс. Він став другим собакою сім'ї президента, якого виселили з Білого дому. Раніше таке сталося з Мейджором, німецькою вівчаркою, яку Байдени взяли з притулку для тварин у 2018 році. Повідомляється, що цей собака також нападав на людей. Вони вважали, що некерована поведінка тварин була викликана стресовою обстановкою в Білому домі.

"Президент і перша леді глибоко піклуються про безпеку тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто охороняє їх щодня. Попри додаткові тренування собаки, використання повідця, роботу з ветеринарами і консультації з фахівцями з поведінки тварин, обстановка Білого дому виявилася занадто важкою для Командора. З осені він живе з іншими членами сім'ї", — сказала Елізабет Александер, представниця Джилл Байден.

Ще одна німецька вівчарка Байдена, Чемп, була більш слухняною. Вона померла 2021 року у віці 13 років.

Раніше Фокус повідомляв, що собака, зростом з людину, досі вважає себе цуценям. Величезний ньюфаундлендський пудель на прізвисько Роульф все ще намагається застрибнути на коліна господаря Крейга, попри свою вагу в 45 кг.

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