Офіцеру знадобилася допомога медиків: собака Байдена знову вкусила людину

Йдеться про дворічного домашнього улюбленця на прізвисько Командор. Німецька вівчарка за останні кілька місяців стала причиною щонайменше 7 інцидентів у Білому домі.

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Собака президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на прізвисько Командор вкусила ще одного співробітника Секретної служби. Про це повідомляє видання The Hill.

Стався інцидент ще ввечері 25 вересня, про що наступного дня розповів речник Секретної служби Ентоні Гульєлмі. Серйозних наслідків, попередньо, вдалося уникнути.

Собака Джо Байдена знову вкусила підлеглого Фото: The White House

"Учора близько 20:00 офіцер поліції Секретної служби увійшов у контакт із домашнім улюбленцем сім'ї Джо Байдена і був укушений. Медичний персонал надав комплексну допомогу офіцеру", — заявив Ентоні Гульєлмі.

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За деякими даними, Командор, який є дворічним псом породи німецька вівчарка, став винуватцем щонайменше 7 інцидентів зі співробітниками Білого дому.

Згідно з інформацією, яка є в мережі, у листопаді минулого будинку собака вкусила офіцера настільки сильно, що його направили в місцеву лікарню. Укус припав у руку та стегно.

Також зазначалося, що прокусив руку іншого співробітника секретної служби через кілька тижнів після того, як президент випустив його біля Білого дому після вечора сімейного кіно. Майже через місяць постраждала спина співробітника служби безпеки у Вілмінгтоні.

За чотири місяці зафіксовано щонайменше 7 інцидентів.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року повідомлялося, що в родині Джо Байдена поповнення. Його брат Джеймс і невістка Сара вирішили зробити подарунок главі держави до дня народження і подарували собаку. Командор народився 1 вересня 2021 року і зараз йому вже понад два роки.