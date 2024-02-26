Українка з "найбільшими у світі щоками" зробила несподівану заяву про особисте життя

Найближчим часом Анастасія Покрещук не планує робити нові пластичні операції, але не виключає цього в майбутньому.

36-річна українка Анастасія Покрещук з Києва, яка прославилася завдяки екстремальним операціям на вилицях, зробила несподівану заяву про особисте життя та сім'ю в інтерв’ю британському таблоїду Daily Mail.

Анастасія зізнається, що отримує незліченні повідомлення від чоловіків, яких зачарувала її зовнішність, й стверджує, що епатажний образ не завадив її особистому життю, а навпаки допоміг.

До початку інтернет-кар'єри вона пережила непрості часи, шукала роботу й насилу зводила кінці з кінцями.

"У мене було дуже мало грошей. Стояла перед вибором: або ставати утриманкою, або шукати роботу. Обрала другий варіант, влаштувавшись у парфумерний магазин", – зізнається вона.

Анастасія зізнається, що отримує незліченні повідомлення від чоловіків, яких зачарувала її зовнішність. Фото: Mirror

Українка каже, що робити пластичні операції заради себе, а не когось іншого.

"Я хочу дивитися в дзеркало і думати про те, наскільки я красива. Не хвилююся через небезпеку пластичних операцій, адже можна померти, просто переходячи вулицю. Краса – це біль!" – переконана інфлюенсерка.

Українка каже, що робити пластичні операції заради себе, а не когось іншого. Фото: Instagram Українка каже, що робити пластичні операції заради себе, а не когось іншого. Фото: Instagram @justqueen88

Популярність має і свої недоліки: Покрещук отримує багато "дивних" повідомлень від пенсіонерів, які пропонують їй гроші за стосунки, і змушена негайно їх блокувати.

Найближчим часом Анастасія не планує робити нові операції, але не виключає цього в майбутньому. Натомість вона мріє про всиновлення дітей, які осиротіли внаслідок війни.

Популярність має і свої недоліки: Покрещук отримує багато "дивних" повідомлень від пенсіонерів, які пропонують їй гроші за стосунки. Фото: Соцмережi

До речі, блогерка закінчила Київський національним університет імені Тараса Шевченка та має ступінь магістра психології. Вона починала свій шлях до слави з того, що вела блог про стосунки, але потім вирішила змінити напрям діяльності.

Нагадаємо, раніше Анастасія Покрещук перенесла таку велику кількість ін'єкцій, що "збилася з рахунку". Жінка зізналася своїм шанувальникам, що зараз веде боротьбу з безпліддям. При цьому не уточнила, чи пов'язана її хвороба із захопленням філерами.

Крім того, повідомлялося про те, що болгарка Андреа Іванова з найбільшими губами у світі вирішила збільшити ще й вилиці, бо вони здавалися їй надто маленькими порівняно з розміром губ.