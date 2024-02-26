Українка з "найбільшими у світі щоками" зробила несподівану заяву про особисте життя
Найближчим часом Анастасія Покрещук не планує робити нові пластичні операції, але не виключає цього в майбутньому.
36-річна українка Анастасія Покрещук з Києва, яка прославилася завдяки екстремальним операціям на вилицях, зробила несподівану заяву про особисте життя та сім'ю в інтерв’ю британському таблоїду Daily Mail.
Анастасія зізнається, що отримує незліченні повідомлення від чоловіків, яких зачарувала її зовнішність, й стверджує, що епатажний образ не завадив її особистому життю, а навпаки допоміг.
До початку інтернет-кар'єри вона пережила непрості часи, шукала роботу й насилу зводила кінці з кінцями.
"У мене було дуже мало грошей. Стояла перед вибором: або ставати утриманкою, або шукати роботу. Обрала другий варіант, влаштувавшись у парфумерний магазин", – зізнається вона.
Українка каже, що робити пластичні операції заради себе, а не когось іншого.
"Я хочу дивитися в дзеркало і думати про те, наскільки я красива. Не хвилююся через небезпеку пластичних операцій, адже можна померти, просто переходячи вулицю. Краса – це біль!" – переконана інфлюенсерка.
Популярність має і свої недоліки: Покрещук отримує багато "дивних" повідомлень від пенсіонерів, які пропонують їй гроші за стосунки, і змушена негайно їх блокувати.
Найближчим часом Анастасія не планує робити нові операції, але не виключає цього в майбутньому. Натомість вона мріє про всиновлення дітей, які осиротіли внаслідок війни.
До речі, блогерка закінчила Київський національним університет імені Тараса Шевченка та має ступінь магістра психології. Вона починала свій шлях до слави з того, що вела блог про стосунки, але потім вирішила змінити напрям діяльності.
Нагадаємо, раніше Анастасія Покрещук перенесла таку велику кількість ін'єкцій, що "збилася з рахунку". Жінка зізналася своїм шанувальникам, що зараз веде боротьбу з безпліддям. При цьому не уточнила, чи пов'язана її хвороба із захопленням філерами.
Крім того, повідомлялося про те, що болгарка Андреа Іванова з найбільшими губами у світі вирішила збільшити ще й вилиці, бо вони здавалися їй надто маленькими порівняно з розміром губ.