"Вибачте": м'ясник перед закриттям своєї лавки розказав людям всю правду

Підприємець Том Блейкмор вибачився перед клієнтами та персоналом і сказав, що почувається так, ніби підвів їх.

М'ясна лавка G.H. Porter Provisions у місті Ньюарк, що в англійському графстві Ноттінгемшир, закривається через стрімке зростання витрат на оплату рахунків за електроенергію. У зв’язку з цим власник закладу, що відкрився ще у 1890 році, написав зворушливого листа, в якому розказав покупцям всю правду. Про це пише видання Mirror.

Підприємець Том Блейкмор насамперед вибачився перед клієнтами та персоналом і сказав, що почувається так, ніби підвів їх.

За словами британця, лише за останні 18 місяців платежі за електроенергію зросли з 600 до 3000 фунтів стерлінгів на місяць, а ціни на продукцію – на 150%, якщо порівнювати з попереднім періодом. Він намагався підвищити онлайн-продажі та розширити асортимент продукції, але цього виявилося недостатньо, щоб врятувати бізнес.

"Вибачте, мені дуже прикро, що довелося закрити крамницю і підвести наших чудових постачальників, неймовірних співробітників та вірних покупців", – додав чоловік, висловивши вдячність міській раді Ньюарка та керівництву місцевого ринку за зусилля, спрямовані на розвиток торгівлі та підтримку незалежних магазинів.

Крім того, власник м’ясної лавки похвалив своїх "невтомних" співробітників, які до останнього намагалися втримати бізнес на плаву.

"Кожен з них зробив для крамниці набагато більше, ніж я міг очікувати як роботодавець. Вони багато працювали на важкій фізичній роботі за трохи більше ніж мінімальну зарплату. Співробітники були обличчям мого бізнесу, і я впевнений, що люди в місті будуть сумувати за ними", – сказав Блейкмор і зазначив, що може надати чудові рекомендації кожному зі своїх працівників.

Бізнесмен написав зворушливого листа, в якому розказав покупцям всю правду. Фото: Twitter

За словами бізнесмена, обсяг торгівлі в крамниці різко скоротився останнім часом, оскільки купівельна спроможність людей змінюється на тлі кризи вартості життя, зокрема, помітно зменшилася кількість покупців у будні дні.

Окрім того, він переконаний, що закриття подібних закладів "залишає ще одну порожню діру" на центральній вулиці міста і зменшує привабливість Ньюарка для туристів та гостей.

Попри сумний контекст, Том пишається тим, чого його команді вдалося досягти за роки роботи крамниці.

"Я щиро вірю, що без наполегливої праці та відданості справі ми б закрилися багато років тому", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 55-річну Джоді Томас з американського штату Массачусетс, яка отримала несподіваний дзвінок з Франції. Невідомий абонент повідомив, що знайшов на пляжі пляшку з її листом. Це було послання, яке жінка написала своєму покійному батькові й викинула у відкрите море з борту риболовецького судна два роки тому.

Крім того, вчені завдяки комп'ютерній програмі змогли прочитати один із недоставлених 300 років тому листів. Ящик із кореспонденцією належав поштмейстеру Симону де Брієнну та його дружині, поштмейстерці Марі Жермен.