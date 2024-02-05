Лист з минулого: жінка розказала про дивовижне послання всередині пляшки, виловленої в океані

Ця неймовірна історія вчить цінувати кожен момент і знаходити час для любові, адже саме вона надає життю сенс.

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55-річна Джоді Томас з американського штату Массачусетс отримала несподіваний дзвінок з Франції. Невідомий абонент повідомив, що знайшов на пляжі пляшку з її листом. Це було послання, яке жінка написала своєму покійному батькові й викинула у відкрите море з борту риболовецького судна два роки тому, пише видання People.

Як з’ясувалося, лист виявив Жан Рушар – вчитель історії з французького містечка Монталіве. Під час прогулянки по пляжу він помітив дивну пляшку і забрав її додому. Дружина чоловіка наполягла на тому, щоб знайти автора послання.

Коли Джоді побачила фотографію своєї пляшки, то була враженою. Адже це означало, що лист подолав понад три тисячі миль в океані. Американка відчула неймовірне хвилювання і вдячність долі за цю нагоду знову відчути зв'язок із батьком.

Джоді написала листа своєму покійному батькові й викинула послання у відкрите море з борту риболовецького судна Фото: Jodi Thomas

"Я була шокована – це дійсно було моє послання. Довелося зупинитися, бо мене трясло від неймовірного нервового збудження", – ділиться вона.

Повідомляється, що батько Джоді, капітан Томмі, який все життя пропрацював у морі, помер від хвороби серця. Щоб вшанувати його пам'ять, донька написала листа, поклала в стару пляшку й кинула з човна у море. Це стало символічним прощанням з ним.

Жінка каже, що її батько був доброю людиною, яка завжди допомагала іншим, а робота в морі була його покликанням.

"Він був прекрасним чоловіком. Мій перший спогад – це здивування. Він стояв високий та сильний, з величною поставою, красивий. Його сміх змушував всіх посміхатися. Він був працьовитим й завжди прагнув до кращого", – згадує Джоді.

Тепер, знайшовши нового друга у Франції, Томас сподівається згадати ще більше теплих історій про свого батька. Жан запросив її у гості й навіть провів урок у школі, розказавши дітям про цю дивовижну історію, що вчить цінувати кожен момент і знаходити час для любові, адже саме вона надає життю сенс.

Лист виявив Жан Рушар – вчитель історії з французького містечка Монталіве. Фото: Jodi Thomas

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американця Вейра Лундстедта, який був вкрай здивований, коли прочитав листа від покійної матері Каролін. Жінка написала синові відверте послання в день вбивства американського президента Джона Кеннеді — 22 листопада 1963 року.

Крім того, вчені завдяки комп'ютерній програмі змогли прочитати один із недоставлених 300 років тому листів. Ящик із кореспонденцією належав поштмейстеру Симону де Брієнну та його дружині, поштмейстерці Марі Жермен.