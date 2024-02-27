Попалась на гарячому: жінка втратила 823 тисячі доларів через одну фотографію з ялинкою

На опублікованих кадрах показано, як Каміла Грабська кидає дерево аж так далеко, що це встановило рекорд на змаганнях серед жінок.

36-річна жителька Ірландії Каміла Грабська програла судову справу проти страхової компанії RSA Insurance після того, як суд побачив її фотографії зі змагань з метання ялинок у січні 2018 року. Про це пише видання Business Insider.

Повідомляється, що Грабська подала позов на 823 тисячі доларів за тілесні ушкодження, отримані, за її словами, в автомобільній аварії 2017 року. Жінка стверджувала, що через той інцидент страждає від хронічного болю в спині та шиї, не може підіймати важких речей і навіть іноді потребує, щоб ліки приносили їй у ліжко.

Однак під час судового слухання у Високому суді Ірландії були представлені фото та відео Каміли на змаганнях з метання 5-футових ялинок у січні 2018 року.

На опублікованих кадрах видно, як жінка активно розмахує ялинкою та кидає її аж так далеко, що це встановило рекорд на змаганнях серед жінок.

"Це дуже велика натуральна ялинка, і вона кидає її без особливих зусиль. Боюся, я мушу зробити висновок, що претензії позивачки були повністю перебільшені. Слухання у справі припинено, а позов Грабської відхилено", – констатував суддя Кармел Стюарт.

До того ж у справі також фігурує відеозапис, на якому жінка грається з собакою в парку протягом 90 хвилин у листопаді 2023 року.

Юридична фірма, що представляє інтереси ірландки, не відповіла на запит журналістів про коментар.

36-річна жителька Ірландії Каміла Грабська отримала нагороду на змаганнях. Фото: SWNS

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