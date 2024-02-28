Жінку з неймовірними габаритами та яскравою зовнішністю називають "живим Халком" (фото)
Татуйована брюнетка з дивовижною статурою переконана, що більшість чоловіків не змогли б з нею впоратися.
34-річна бодибілдерка з Нідерландів Джекі Корн, яка прославилась у соціальних мережах як "жінка-Халк", втомилася від надмірної уваги з боку чоловіків. Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram, де на неї підписано понад 48 тисяч людей.
Татуйована брюнетка з дивовижною статурою часто ділиться фотографіями та роликами зі своїх тренувань та виступів у рестлінгу, тим самим надихаючи інших жінок на встановлення рекордів.
"Незнайомці часто запитують мене, чи хочу я зустрітися за гроші. Також отримую повідомлення з проханням поцілувати мені руки або сфотографувати ноги. Дехто навіть пропонує одружитися, але я цього не розумію. Як можна просто написати "Я хочу одружитися з тобою", ніби це не має жодного значення? Не можу з цим змиритися, бо дотримуюся традиційних поглядів. Хоч і ціную увагу, але люб'язно відмовляюся", – розповідає жінка.
До того ж Джекі переконана, що більшість чоловіків не змогли б з нею впоратися. Вона жартує, що деякі залицяльники, можливо, навіть трохи її бояться, адже вона фізично дуже сильна й може на рингу "покласти будь-кого".
На одному з останніх фото, опублікованих в Instagram, показано, як бодибілдерка тренується у спортзалі, б'ючи боксерську грушу.
У коментарях підписники розхвалили її за відмінну фізичну форму та зовнішній вигляд.
- "Сила! Я б зомлів після першого ж потужного удару"
- "Ти та сама жінка-Халк"
- "Ідеальне поєднання сили та краси"
- "Вони до смерті бояться тебе"
- "У мене немає слів"
- "Моя подруго, ти просто неперевершена"
- "Маєш чудовий вигляд… Що мені зробити, аби ти мене підняла?"
Наразі бодибілдерка мріє взяти участь у змаганнях з реслінгу компанії WWE й намагається зв'язатися з професійними реслерками, але поки безрезультатно.
Корн залишається оптимісткою і вірить, що одного дня зможе вразити глядачів своєю силою в одному із популярних телевізійних шоу.
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