Жінку з неймовірними габаритами та яскравою зовнішністю називають "живим Халком" (фото)

Татуйована брюнетка з дивовижною статурою переконана, що більшість чоловіків не змогли б з нею впоратися.

34-річна бодибілдерка з Нідерландів Джекі Корн, яка прославилась у соціальних мережах як "жінка-Халк", втомилася від надмірної уваги з боку чоловіків. Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram, де на неї підписано понад 48 тисяч людей.

Татуйована брюнетка з дивовижною статурою часто ділиться фотографіями та роликами зі своїх тренувань та виступів у рестлінгу, тим самим надихаючи інших жінок на встановлення рекордів.

"Незнайомці часто запитують мене, чи хочу я зустрітися за гроші. Також отримую повідомлення з проханням поцілувати мені руки або сфотографувати ноги. Дехто навіть пропонує одружитися, але я цього не розумію. Як можна просто написати "Я хочу одружитися з тобою", ніби це не має жодного значення? Не можу з цим змиритися, бо дотримуюся традиційних поглядів. Хоч і ціную увагу, але люб'язно відмовляюся", – розповідає жінка.

До того ж Джекі переконана, що більшість чоловіків не змогли б з нею впоратися. Вона жартує, що деякі залицяльники, можливо, навіть трохи її бояться, адже вона фізично дуже сильна й може на рингу "покласти будь-кого".

Джекі переконана, що більшість чоловіків не змогли б з нею впоратися. Фото: Instagram

На одному з останніх фото, опублікованих в Instagram, показано, як бодибілдерка тренується у спортзалі, б'ючи боксерську грушу.

У коментарях підписники розхвалили її за відмінну фізичну форму та зовнішній вигляд.

"Сила! Я б зомлів після першого ж потужного удару"

"Ти та сама жінка-Халк"

"Ідеальне поєднання сили та краси"

"Вони до смерті бояться тебе"

"У мене немає слів"

"Моя подруго, ти просто неперевершена"

"Маєш чудовий вигляд… Що мені зробити, аби ти мене підняла?"

На одному з останніх фото, опублікованих в Instagram, показано, як бодибілдерка тренується у спортзалі. Фото: Instagram На одному з останніх фото, опублікованих в Instagram, показано, як бодибілдерка тренується у спортзалі. Фото: Instagram

Наразі бодибілдерка мріє взяти участь у змаганнях з реслінгу компанії WWE й намагається зв'язатися з професійними реслерками, але поки безрезультатно.

Корн залишається оптимісткою і вірить, що одного дня зможе вразити глядачів своєю силою в одному із популярних телевізійних шоу.

Бодибілдерка мріє взяти участь у змаганнях з реслінгу компанії WWE Фото: Instagram

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