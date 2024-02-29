Справжнє диво: сімейство знайшло у своєму домі скарб вартістю 3,7 мільйона доларів (фото)

Батько і син з Саскачевану, що в Канаді, виявили раритет під час прибирання у будинку, розбираючи старі коробки з непотребом.

На аукціоні в Далласі (США) було продано валізу з 16 запечатаними коробками канадських хокейних карток 1970-80-х років. Анонімний покупець придбав лот за рекордну суму в $3,72 млн. Раніше цей раритет знайшли під час прибирання у своєму будинку батько та син з Канади, пише видання New York Times.

Цікаво, що вміст валізи досі невідомий, бо коробки так і не були розпечатані. За припущеннями, там можуть зберігатися десятки рідкісних карток знаменитого хокеїста Вейна Грецкі 1979 року випуску. Їх вартість на аукціонах сягає мільйонів доларів за штуку.

За словами експерта зі спортивних карток Джейсона Сімондса, всередині валізи знаходиться 16 коробок з 48 пачками в кожній – всього близько 10 тисяч карток 396 гравців. Цілком може бути, що там є й 25-30 екземплярів Грецкі.

Коробка з хокейними картками. Фото: Ferrari Press

Однак стан колекції залишається загадкою – картки можуть мати пошкодження, плями, зміщення друку. Експерт припускає, що покупець, швидше за все, не стане розпечатувати коробки, аби зберегти унікальність лоту.

До слова, раритет знайшли батько і син з Саскачевану, коли прибирали у своєму будинку, де була комора, заставлена коробками від підлоги до стелі. Як з’ясувалось, батько був "завзятим" колекціонером і часто купував у дистриб'ютора кілька ящиків карток щороку і продавав або обмінював їх.

Стан колекції залишається загадкою – картки можуть мати пошкодження, плями, зміщення друку. Фото: Ferrari Press Стан колекції залишається загадкою – картки можуть мати пошкодження, плями, зміщення друку. Фото: Ferrari Press

Минулого року картка Вейна Грецкі 1979 року була продана на аукціоні за рекордні $3,75 млн, тому вартість нерозпечатаних коробок може з часом лише зростати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який знайшов на фермі монетку вартістю 376 тисяч доларів. На аверсі чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення — Денвер (США).

Крім того, Ембер Беттерідж з австралійського міста Рубівейл, що в Центральному Квінсленді, випадково знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів. Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті.