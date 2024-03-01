Найбагатша у світі: собака з особистим водієм "володіє" 310 млн євро (фото)
Історія про Гюнтере VI існує вже майже 20 років. Пес нібито є спадкоємцем статків німецької графині Карлотти Лібенштайн, яка любила тварин.
Найбагатший собака у світі має вищий рівень життя, ніж більшість людей. У тварини є особистий водій, який доставляє її з вілли на Багамах, що раніше належала Мадонні, на мега-яхту в порту на Карибах. Однак за багатством ховається таємниця. Про цю історію пише Daily Star.
Собака живе в будинку на Карибах вартістю 73 мільйони євро і навіть володіє футбольними клубами. Погана слава про Гюнтеру пішла в соцмережах минулого року. Команда, яка доглядає за твариною, каже, що вечері зі стейками та прогулянки на яхті стали частим явищем. Однак багатство тварини не з'явилося з повітря. Видання зазначає, що грошима керує не собака, а посередник, 68-річний італійський підприємець Мауріціо Міан. Генеральний директор The Gunther Corporation стежить за 310 мільйонами євро, що залишилися від колишнього власника тварини.
Німецька графиня Карлотта Лібенштайн залишила свої величезні статки собаці, оскільки в неї не було сім'ї.
"Коли вона померла, у неї не було прямих родичів, нікого з близьких, і вона віддала все своєму собаці Гюнтеру, якого дуже любила. А потім був створений траст, щоб гроші залишалися у тварини та її сім'ї", — розповіла піарник Гюнтера Люсі Кларксон.
Пізніше Міан зізнався, що вигадав усю історію з графинею, після того, як торік кінематографісти змусили його в усьому зізнатися. Гюнтер — виходець із багатої родини, але мільйони, на які він живе, дісталися йому не від таємничої жінки.
"Він живе між реальністю і фантазією. І для нього історія про графиню і сина була дуже великою удачею. Це те, що було з ним так довго. Це стало частиною його особистості", — розповіла про підприємця виконавчий продюсер фільму Емілі Дюмей.
Зазначається, що Мауріціо Міан є італійським підприємцем і спадкоємцем фармацевтичного бізнесу своєї матері. Він генеральний директор The Gunther Corporation. Відомий ексцентрик Міан часто використовував свого собаку Гюнтера як підставну особу для своїх інвестицій у спортивні клуби, нерухомість і засоби масової інформації. З метою реклами підприємець оприлюднив давню міську легенду про свою казково багату династію німецьких вівчарок. Собаки Гюнтера часто фігурують в опублікованих списках найбагатших тварин світу.
Раніше Фокус повідомляв, що китаєць віддячив жінці "особливими" грошима за втрачену річ. У конверті виявилися купюри, призначені для тренувань банківських службовців. Таким чином чоловік хотів "покарати" жінку, яка спочатку не хотіла повертати телефон законному власнику.
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