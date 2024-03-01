Найбагатша у світі: собака з особистим водієм "володіє" 310 млн євро (фото)

Історія про Гюнтере VI існує вже майже 20 років. Пес нібито є спадкоємцем статків німецької графині Карлотти Лібенштайн, яка любила тварин.

Найбагатший собака у світі має вищий рівень життя, ніж більшість людей. У тварини є особистий водій, який доставляє її з вілли на Багамах, що раніше належала Мадонні, на мега-яхту в порту на Карибах. Однак за багатством ховається таємниця. Про цю історію пише Daily Star.

Собака живе в будинку на Карибах вартістю 73 мільйони євро і навіть володіє футбольними клубами. Погана слава про Гюнтеру пішла в соцмережах минулого року. Команда, яка доглядає за твариною, каже, що вечері зі стейками та прогулянки на яхті стали частим явищем. Однак багатство тварини не з'явилося з повітря. Видання зазначає, що грошима керує не собака, а посередник, 68-річний італійський підприємець Мауріціо Міан. Генеральний директор The Gunther Corporation стежить за 310 мільйонами євро, що залишилися від колишнього власника тварини.

Пес нібито є спадкоємцем статків німецької графині Карлотти Лібенштайн Фото: guntherrichdog/instagram

Німецька графиня Карлотта Лібенштайн залишила свої величезні статки собаці, оскільки в неї не було сім'ї.

"Коли вона померла, у неї не було прямих родичів, нікого з близьких, і вона віддала все своєму собаці Гюнтеру, якого дуже любила. А потім був створений траст, щоб гроші залишалися у тварини та її сім'ї", — розповіла піарник Гюнтера Люсі Кларксон.

Пізніше Міан зізнався, що вигадав усю історію з графинею, після того, як торік кінематографісти змусили його в усьому зізнатися. Гюнтер — виходець із багатої родини, але мільйони, на які він живе, дісталися йому не від таємничої жінки.

"Він живе між реальністю і фантазією. І для нього історія про графиню і сина була дуже великою удачею. Це те, що було з ним так довго. Це стало частиною його особистості", — розповіла про підприємця виконавчий продюсер фільму Емілі Дюмей.

Дурна слава про Гюнтеру пішла в соцмережах минулого року Фото: guntherrichdog/instagram

Зазначається, що Мауріціо Міан є італійським підприємцем і спадкоємцем фармацевтичного бізнесу своєї матері. Він генеральний директор The Gunther Corporation. Відомий ексцентрик Міан часто використовував свого собаку Гюнтера як підставну особу для своїх інвестицій у спортивні клуби, нерухомість і засоби масової інформації. З метою реклами підприємець оприлюднив давню міську легенду про свою казково багату династію німецьких вівчарок. Собаки Гюнтера часто фігурують в опублікованих списках найбагатших тварин світу.

Раніше Фокус повідомляв, що китаєць віддячив жінці "особливими" грошима за втрачену річ. У конверті виявилися купюри, призначені для тренувань банківських службовців. Таким чином чоловік хотів "покарати" жінку, яка спочатку не хотіла повертати телефон законному власнику.

Також стало відомо, що чоловік підслуховував дзвінки дружини і заробив майже $2 млн. Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленою роботою своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.