Прихований мотив: китаєць віддячив жінці "особливими" грошима за загублену річ (фото)

У конверті виявилися купюри, призначені для тренувань банківських службовців. Так чоловік хотів "покарати" жінку, яка спочатку не хотіла повертати телефон законному власнику.

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Мешканка Китаю знайшла загублений мобільний телефон і незабаром повернула його власнику. На знак подяки чоловік заплатив їй. Однак пізніше виявилося, що гроші були підробленими. Про це пише SCMP.

Наступного дня китаянка виявила, що її обдурили. У конверті, який вона отримала як подяку, виявилися купюри, призначені для тренувань банківських службовців, на загальну суму 3100 юанів (16 404 гривні). Жінка зв'язалася з власником телефону, і той підтвердив факт обману.

Ображена китаянка звернулася в поліцію та розповіла про незвичайний випадок у соціальних мережах.

У конверті виявилися купюри, призначені для тренувань банківських службовців Фото: Douyin Ображена китаянка звернулася в поліцію Фото: Douyin

Видання зазначає, що юрист І Сюй із компанії Hunan Jinzhou заявив, що виплату фальшивих грошей як винагороду може бути розглянуто як шахрайство. Однак незабаром у справі з'явилася нова інформація. Виявилося, що китаянка не збиралася повертати телефон законному власнику. Саме з цієї причини він віддячив їй фальшивими банкнотами.

Відповідно до Цивільного кодексу Китаю, той, хто знайшов чужу річ, зобов'язаний повернути її законному власнику. Якщо власник повинен щось оплатити, то це можуть бути витрати на транспорт та інші витрати, пов'язані зі збереженням предмета.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік підслуховував дзвінки дружини та заробив майже $2 млн. Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленої роботи своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.