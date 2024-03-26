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"Продала мотлох із хати за 46 тисяч гривень": українська мінімалістка розповіла, як жити без зайвих речей

Володимир Грисюк
Фото: Instagram//anna.annyday | Ганна Гончарова, українська блогерка-мінімалістка

Українська організаторка простору та блогерка-мінімалістка Ганна Гончарова розповіла, як жити на повну з мінімумом речей, позбутися непотребу та навіть заробляти на цьому.

Для життя потрібно не так і багато речей, але далеко не всі можуть це усвідомити. Гора одягу, що чекає в шафі на свій "зоряний час", кришталь у серванті на випадок приїзду президента, коробки та шкатулки з дрібничками часто заважають нам рухатися вперед насамперед у психологічному плані.

Як жити на повну з мінімумом речей, позбутися непотребу та навіть заробляти на цьому, розповідає Фокусу українська організаторка простору та блогерка-мінімалістка Ганна Гончарова.

Блогерка-мінімалістка Ганна Гончарова
Фото: Instagram//anna.annyday

— Що таке мінімалізм спосіб життя, філософія чи модний тренд?

— Я помітила, що людей чомусь відштовхує це поняття. Багато хто плутає його з аскетизмом, коли ти спиш на підлозі, у тебе одна тарілка для всього, одна сорочка на все життя. Але це не так!

Мінімалізм — це спосіб життя. Спершу ти викидаєш мотлох зі своєї голови — усі негативні історії, спогади, страхи, а потім позбуваєшся зайвих речей. Не тягнеш за собою погані стосунки, нестерпну роботу, на яку не хочеш йти.

Урешті — впорядковуєш свій будинок. Із часом доходиш до тієї думки, що речей має бути не мало, не багато, а саме стільки, скільки потрібно — і всі вони мають працювати на тебе.

Це мені нагадує шведську філософію лагом.

— Так, але вважається, що мінімалізм прийшов із Японії. Хоча мені здається, що це й наша національна риса. У музеї Пирогово під Києвом можна побачити, що в хатках наших предків взагалі немає зайвих речей.

Щодо шведів: вони насамперед турбуються про себе, про родинні стосунки, затишок у будинку та речі, які радують і приносять щастя, наприклад, ранкова чи обідня кава. Людину там приймають як частину суспільства, а не як функціональну одиницю.

Як цього досягти?

— Це як тренування: спочатку оцінюєш, що тобі потрібно, скільки, як часто ти цим користуєшся. Потім потрібно дійти до оптимальної системи. Однак багато хто хоче викинути всі речі раз і назавжди й жити по-новому вже сьогодні, але це неправильний шлях, бо потім ти відчуєш дефіцит і набереш ще більше зайвих речей. Це як дієта: якщо сядеш на одну капусту, то зірвешся через тиждень і погладшаєш ще більше — будеш їсти все підряд одночасно разом зі стільцями.

Багато хто хоче викинути всі речі раз і назавжди й жити по-новому вже сьогодні, але це неправильний шлях
Фото: Instagram//anna.annyday
Багато хто хоче викинути всі речі раз і назавжди й жити по-новому вже сьогодні, але це неправильний шлях
Фото: Instagram//anna.annyday

Не потрібно взагалі нічого викидати, якщо ти прагнеш наблизитися до мінімалізму. Схема дуже проста: збери всі речі та відклади свій мінімум, тобто те, без чого ти не уявляєш комфортного життя найближчі два-три тижні. Це може бути одяг, посуд, гаджети, постільна білизна. Із часом побачиш, наскільки мало тобі потрібно. Якщо чогось не вистачатиме, діставай із того, що відклав, і додай до свого мінімуму. Якщо щось виявилось зайвим, — віддай, подаруй або продай.

Мені знадобилося три роки, аби зрозуміти, який мінімум потрібен особисто мені. У когось, можливо, це займе менше часу.

Що робити, якщо ви мінімаліст, а в родині всі "плюшкіни"?

— Це в мене так. Я нічого з цим не робила, бо щойно почнеш викидати якісь речі, то буде скандал. Так може й до розлучення дійти!

Я проводила операцію "власний приклад". Казала, що ви можете жити так, як хочете, а я буду жити як мінімалістка. Почала приводити до ладу "власні зони" — свій умовний куточок у квартирі. Це твоє спальне місце, поличка у шафі, у ванній чи на кухні.

Як правило, спочатку близькі дивляться на це зверхньо: "Ха-ха, побачимо, як ти будеш із цим жити". Потім вони бачать, що тобі нормально — зручно. Нічого не подає з рук. Ти все можеш швидко знайти, бо речей небагато й вони всі потрібні. У них з’являється думка: "Я теж так хочу".

Мінімалізм — це спосіб життя. Спершу ти викидаєш мотлох зі своєї голови — усі негативні історії, спогади, страхи, а потім позбуваєшся зайвих речей.

Другий етап — це коли проростає бажання всередині прийняти мінімалізм, але ще є внутрішній протест. На цій стадії рідні починають захаращувати твої зони, це така провокація. Спостерігають, як і що ти будеш з цим робити. Зазвичай я кажу: "Окей, я не буду викидати ваші речі, складати їх за вас, просто віднесу їх у ваші зони контролю". Наприклад, прибираю чоловікові шкарпетки зі своєї полички у ванній і кладу їх на його робочий стіл. Звісно, це нікому не подобається. Але операція була успішною. Спочатку мінімалізм перейняв мій чоловік, а потім і діти.

Бажання купити iPhone останньої моделі або велику квартиру вписується у філософію мінімалізму?

— Тут є два боки однієї проблеми. Якщо ми почнемо впорядковувати дрібні речі — одяг чи посуд, — то з часом усвідомлюємо, що нам не потрібна нова дорога машина, велика квартира та брендові речі. Я просто думаю про інше — книги, театр, кіно, подорожі. Те, що дарує радість, але зазвичай не має матеріального вираження. Це один бік, але є й інший.

У мене була дуже стара автівка. Нам її вистачало, але вона приносила багато проблем — могла зламатися посеред дороги, забруднювала екологію та була незручною для нашої родини. І це вже не мінімалізм — воно заважає і тобі, і людям, і шкодить навколишньому середовищу. Тому придбала нову — більшу, кращу, функціональнішу й екологічнішу — електрокар.

Чи можна сказати, що це уже не мінімалізм? Мабуть, ні. Бо я зробила своє життя комфортнішим і позбулася багатьох проблем. Те ж саме стосується великої родини, яка живе в маленькій квартирі. Бажання мати достатньо особистого простору абсолютно вписується в цю концепцію. Ви не будете страждати, бо вам тісно, дискомфортно, діти сидять на голові.

Чи варто купувати речі в "чорні п’ятниці"? Наприклад, якщо річ зараз не потрібна, але потенційно знадобиться.

— Узагалі нам потенційно може знадобитися все. Ні, це шлях до "будинку Плюшкіна". Потрібно розуміти, що "чорна п’ятниця" повториться, окрім того, є сезонні знижки — взимку, весною, влітку, восени, до певних свят. Вони завжди будуть! "На запас" раджу брати лише те, що точно будеш використовувати, наприклад, підгузки для дітей, засоби гігієни, побутову хімію, їжу тривалого зберігання.

Мінімалізм може повністю змінити життя?

— Так. Якось звернулася до мене дівчина з Німеччини та попросила допомогти розібратися з мотлохом у підвалі її приватного будинку. Ми зустрічалися онлайн, і я давала практичні поради, як цього досягти. Одного разу вона мені написала, що почала перебирати старі університетські конспекти й зрозуміла, що разом із ними зберігає своє старе життя.

У Ганни є правило "30 секунд". Якщо щось можна зробити за 30 секунд, то роби це відразу.
Фото: Instagram//anna.annyday

Того ж тижня вона звільнилася з роботи, яка їй набридла. Сказала: "Я зберігаю весь цей мотлох, і разом із ним роботу, яку тягну на собі. На мені всі їздять, а я не можу зупинитися". Потім вона посварилася зі своїм шефом, бо з’ясувалося, що він обманював її на гроші й водночас завантажував понаднормовою роботою. Окрім того, помітила, що в її оточенні є людина, яка називає себе другом, а коли потрібна допомога, — зникає.

Виходить, що викинуті старі конспекти допомогли їй повністю змінити життя. Вона наважилася відкрити власну справу та знайшла цікаве хобі, бо з’явився вільний час.

Які є правила й техніки мінімалізму?

— По-перше, потрібно, щоб у шафі речі лежали в один шар і ряд, тобто під ними та над ними не повинно нічого бути. Так ми відразу бачитимемо речі, які є в гардеробі. Те саме стосується посуду, їжі в холодильнику, поличок. По-друге, якщо ви помітили, що не користуєтесь якимись речами, то попрощайтеся з ними, але це потрібно робити поступово.

Ще є правило "30 секунд". Якщо щось можна зробити за 30 секунд, то роби це відразу. Встигнеш помити свою тарілку після сніданку за 30 секунд? Зроби це й не чекай, поки в раковині назбирається гора немитого посуду.

Непотрібні речі можна і продавати чи віддавати на секонд-хенд. На цьому ж можна заробити.

— Я сама не вмію продавати, а от мій чоловік має до цього хист. Чому б і ні? Одна моя знайома, якій я допомагала впорядкувати будинок, позбутися всього зайвого — продала непотрібні речі та заробила 46 тисяч гривень. Чесно, у мене була така заздрість! Вона мала всілякі брендові сумочки, шуби, аксесуари. Це класно, коли людина вчиться й досягає в цьому успіху.

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