Втрачені скарби: хлопець дістав із дна озера колекцію цінних речей і прикрас (фото)
За роки занурень аквалангіст зібрав чималу колекцію знахідок, зокрема десятки смартфонів, сотні каблучок, сережок, мисливських ножів і навіть пістолетів.
25-річний аквалангіст Дарік Лангос із Порт-Баррінгтона (США) заробляє на життя тим, що за допомогою металошукача дістає загублені речі з озера в штаті Індіана. Під час своїх занурень він виявив близько 200 smart-годинників Apple. Про це пише видання Shaw Local.
Американець зізнається, що також часто знаходить смартфони, аксесуари, зокрема каблучки й інші ювелірні прикраси.
"Це добре оплачувана робота, але дуже нішева. Я не беру грошей, якщо не можу знайти", — розповідає хлопець.
Свої навички Дарік відточував ще з дитинства, отримавши сертифікат аквалангіста в 10 років, а свій перший металошукач — в 11. Із того часу його пристрасть до хобі лише зросла, а обладнання стало все досконалішим.
"Модель, якою я користуюся зараз, здатна виявляти метал під водою на глибині до 50 футів. Для мене це стало переломним моментом", — ділиться Лангос.
За роки занурень молодий підприємець зібрав чималу колекцію знахідок. Серед них — десятки смартфонів, сотні каблучок, сережок, мисливських ножів і навіть пістолетів.
Однак найчастіше аквалангіст дістає з води саме smart-годинники Apple Watch. Майже всі вони в робочому стані та з оригінальними ремінцями від виробника.
"Зі спортивними стрічками, бо вони не тримаються у воді", — пояснює він, радячи власникам Apple Watch купувати міцніші ремінці для своїх пристроїв.
За словами Даріка, через складну систему блокування "розумні" годинники важко повернути власникам. Та й мобільні оператори здебільшого не зацікавлені в посередництві.
Однак хлопець не має наміру продавати знайдені ним речі та сподівається повернути їх законним власникам, зокрема за допомогою соціальних мереж.
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